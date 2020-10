Mercato PSG : gros point du Paris SG pour une cible à 60M€ !

Le PSG réfléchit intensément à l'après Keylor Navas. Le gardien costaricien fait l'unanimité au sein du Paris SG, mais celui-ci, qui approche des 34 ans, ne fait pas partie de l'avenir à long terme du champion de France. Leonardo et les dirigeants parisiens s'apprêteraient à faire un gros coup au prochain mercato avec la venue d'un jeune portier talentueux.

Mercato PSG : Le Paris SG à la chasse aux gardiens

Donnarumma, Leonardo le connait bien













Keylor Navas a été impérial avec le PSG depuis son arrivée du Real Madrid, permettant notamment aux Parisiens de franchir un palier en Ligue des champions, en atteignant la finale, perdue contre le Bayern Munich. Mais le gardien costaricien n'est plus tout jeune et Leonardo, le directeur sportif du club, réfléchirait sérieusement à son successeur. Celui-ci serait en passe d'être trouvé, puisque le Paris SG se penche sur le cas d'un gardien déjà expérimenté et avec un fort potentiel, après qui il court depuis quelque temps . Le directeur sportif brésilien a son idée en tête et il s'agit d'un joueur qu'il connait bien.C'est le quotidien espagnol Don Ballon qui lâche l'information mercato : le PSG serait de plus en plus proche de Gianluigi Donnarumma. Le jeune gardien de 21 ans de l'AC Milan serait très intéressé par un transfert à Paris. D'autant que Leonardo et lui se connaissent bien. Le dirigeant parisien a en effet côtoyé le gardien de but italien durant son passage dans la capitale lombarde. Point non négligeable de plus pour le Paris SG : Gianluigi Donnarumma arrive en fin de contrat et aurait mis les discussions avec Milan en pause , en attendant de connaître la véritable volonté du Paris Saint-Germain à son sujet. Leonardo semble toujours plus proche de faire venir le jeune gardien en France, lui qui pourrait s'inscrire dans la durée dans le club de la capitale.