PSG Mercato : Le clan Neymar met une grosse pression sur Paris

Un nouvel épisode du feuilleton qui anime le mercato du PSG est en train de se dessiner et il concerne cette fois la star brésilienne Neymar. Le contrat du Parisien prend fin en juin 2022 et les dirigeants du Paris Saint-Germain vont devoir s'attaquer au difficile sujet de la prolongation de contrat de son numéro 10.

Bientôt un clash Neymar - PSG ?

Le clan Neymar entre dans la danse













La situation commence à être urgente du côté du PSG. Ses deux stars offensives,et Neymar Jr, arrivent en fin de contrat au terme de la saison 2022 et le champion de France compte bien prolonger ses deux pépites pour ne pas avoir à revivre un mercato compliqué. C'est le dernier et le plus important cheval de bataille du directeur sportif parisien Leonardo. En effet, Paris ne peut se permettre de laisser partir Neymar, 28 ans, en 2021 à un prix plus faible qu'il ne l'a acheté lors de son départ du FC Barcelone au mercato estival de 2017 (222 millions d'euros), et encore moins de le voir partir libre en 2022 à l'issue de son contrat. Les dirigeants ont d'ailleurs fixé un prix pour le Brésilien : ils n'accepteront de négocier avec personne en dessous d'une offre de 300 millions d'euros.Neymar, lui-même, avait récemment ouvert la porte des négociations pour une prolongation, malgré un début de saison 2019-2020 difficile en Ligue 1, au cours duquel il avait été pris à partie par une frange des supporters du PSG après avoir évoqué des envies de départ, notamment un retour au FC Barcelone , lors du mercato. Depuis, le Brésilien s'est racheté une conduite et a fait amende honorable en se concentrant sur le terrain pour délaisser l'extrasportif, revenant en odeur de sainteté auprès de ses fans. Il n'aurait, en effet, plus l'envie de retourner au FC Barcelone et voudrait profiter de cette période idyllique pour négocier un nouveau contrat. À l'approche d’un mercato décisif, le PSG verrait cette décision d'un bon œil et pourrait s'asseoir autour d'une table avec les conseillers du joueur, le méga agent Pini Zahavi en tête.La trêve internationale a permis d'y voir un peu plus clair sur les intentions à la fois de Neymar et du PSG. Actuellement avec sa sélection au Brésil , le capitaine de la Seleçao est le sujet favori de la presse locale. Ainsi, le géant médiatique brésilien UOL a pu profiter de la venue de la star au pays pour grappiller quelques précieuses informations. Le groupe de communication affirme que Leonardo et le PSG seraient prêts à passer à l'attaque avec une belle offre de prolongation afin de convaincre Neymar. Mais l'entourage du joueur entre également dans la danse et ne compte pas laisser Paris mener les discussions tout seul. Les informations que le clan Neymar a laissé fuiter donnent un autre son de cloche quant aux intentions de la star.Selon la presse brésilienne, Neymar ne serait pas tant intéressé par une prolongation. Le meneur de jeu du Paris SG pourrait avoir une autre stratégie : celle de laisser filer ses derniers mois à Paris afin de signer, libre à ses 30 ans en 2022, un dernier gros contrat pour sa fin de carrière dans le club de son choix. Ce plan serait catastrophique financièrement pour le PSG, mais il semble surtout s'agir d'un gros coup de pression de la part du clan Neymar. En laissant entendre que le joueur pourrait partir libre ou à prix réduit, l'entourage du Brésilien pousserait ainsi Leonardo et les dirigeants parisiens à s'activer dans les négociations et, surtout, à préparer une prolongation de contrat énorme, que Neymar ne pourrait pas refuser. Il reste désormais un peu plus de vingt mois avant la fin de contrat du Brésilien et la guerre des clans entre Neymar et le PSG ne fait que commencer.