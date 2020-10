Portugal : La grosse tuile pour Cristiano Ronaldo !

La star du Portugal et de la Juventus, Cristiano Ronaldo, a appris une bien mauvaise nouvelle ce mardi. L'ancien joueur du Real Madrid a été testé positif au Covid-19, deux jours seulement après avoir affronté l'équipe de France (0-0), au Stade de France, à l'occasion de la troisième journée de Ligue des Nations.

Cristiano Ronaldo en arrêt forcé

Cela doit lui faire bizarre, à Cristiano Ronaldo, d'être tenu au repos. Cette bête de travail n'a pas l'habitude de rester confinée et on peut être sûr qu'il va tourner comme un lion en cage en attendant le feu vert médical. Car la star portugaise a bien été testée positive au Covid-19 seulement 48 heures après avoir joué contre les Bleus en Ligue des Nations (0-0). Une bien mauvaise nouvelle pour la sélection du Portugal, qui doit accueillir la Suède, mercredi (20h45), pour la quatrième journée de la compétition. Cristiano Ronaldo n'est pas le seul membre de la sélection à avoir contracté le Covid-19. Ses coéquipiers Anthony Lopes, de l'OL, et José Fonte, du LOSC, sont eux aussi malades. Le premier n'a pu rejoindre la sélection, tandis que le second a dû quitter ses coéquipiers.

Le staff du Portugal rassure

Heureusement, le staff médical portugais s'est montré rassurant quant à l'état de santé de sa star. Selon les médecins, Cristiano Ronaldo "se sent bien, sans symptôme et est à l'isolement". Il est bien évidemment forfait pour la venue de la Suède au stade Alvalade de Lisbonne mercredi et devrait également manquer le déplacement de la Juventus sur la pelouse de Crotone, ce week-end, pour le compte de la quatrième journée de Serie A italienne. Cristiano Ronaldo, dont on a désormais la preuve qu'il n'est pas invincible, peut espérer un retour sur les terrains pour la première journée de Ligue des champions, qui opposera la Juve au Dynamo Kiev, mardi 20 octobre, en Ukraine.