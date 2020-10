Équipe de France féminine : Corinne Diacre prolongée

Deux ans de plus pour Corinne Diacre ? La sélectionneuse de l'équipe de France féminine aurait prolongé son contrat à la tête des Bleues de deux ans. Celle qui a pris son poste en août 2017 serait désormais liée avec l'équipe de France jusqu'à l'Euro 2022.

Une prolongation secrète

Elle mènera l'équipe de France jusqu'à l'Euro 2022













Rien n'est encore officiel, mais des sources concordantes s'accordent à dire que la sélectionneuse de l'équipe de France féminine, Corinne Diacre, aurait prolongé sa pige avec les Bleues jusqu'à l'Euro 2022. Cette prolongation serait intervenue au printemps, en plein confinement lié à la crise sanitaire et au Covid-19. Le contrat initial de Corinne Diacre avec la France devait prendre fin à l'issue de l'Euro 2021. Mais la pandémie a contraint les instances internationales à décaler la compétition à l'été 2022. C'est la raison pour laquelle la Fédération, Noël Le Graët en tête, n'aurait pas communiqué sur le sujet, comme elle le fait habituellement lors des prolongations de contrat des sélectionneurs.Cette prolongation n'est donc pas liée aux résultats des Bleues, mais plutôt à la situation sanitaire, d'où une absence de communication de la FFF. Car la situation de Corinne Diacre n'était pas au beau fixe à l'issue d'une Coupe du monde 2019 décevante, où la sélectionneuse avait eu des divergences avec des cadres telles que Eugénie Le Sommer, Wendie Renard et Sarah Bouhaddi. L'équipe de France féminine est actuellement deuxième de son groupe de qualification à l'Euro 2022, derrière l'Autriche qui compte un match joué en plus. Les Bleues de Diacre affronteront la Macédoine et l'Autriche, les 23 et 27 octobre prochains pour le compte du groupe G.