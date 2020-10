OL: Rudia Garcia tenté par un projet à l'étranger ?

Au centre des critiques depuis plusieurs semaines à l'OL, Rudi Garcia ne serait pas contre un départ à l'étranger comme il l'explique à nos confrères de The Athletic à l'occasion de son année d'intronisation.

Rudi Garcia tenté par un projet à l'étranger

Cette semaine, Rudi Garcia fêtera sa première année à la tête de l'Olympique lyonnais. Il avait succédé à Sylvio Mendes Campo Júnior, dit Sylvinho. A cette occasion, l’entraîneur lyonnais a accordé une interview à nos confrères de The Athletic. Dans cette dernière, il est revenu sur sa carrière. L'ancien entraîneur de l'AS Roma ne serait pas contre une nouvelle expérience à l’étranger. "J’aime que mes équipes aient la possession du ballon. Qu’elles jouent un jeu fait de passes courtes, qu’elles soient collectives. La défense est stable, je laisse mes attaquants être aussi libres qu’ils le souhaitent. Je suis proche de la philosophie espagnole, mais l’Angleterre est la mère du football. J’ai entraîné en Italie également. J’ai vraiment aimé l’Italie à cause de la tactique du football transalpin. Peut-être que j’y retournerais un jour", confie-t-il. Le tacticien français révèle qu'il a eu l'opportunité d'entraîner Everton et Southampton sans les concrétiser.

Juninho, futur entraîneur de l'OL ?

Depuis le début de saison, Rudi Garcia est très critiqué par la presse footballistique sur la gestion de son effectif. Les observateurs et supporters lyonnais rêvent que l'actuel directeur sportif de l'Olympique Lyonnais endosse le costume d'entraîneur. Sur le site Olympique et Lyonnais, l'ancien gardien de but de l'OL, Nicolas Puydebois, s'est exprimé sur cette question. "Juninho sur le banc de l’OL ? Je pense que la place de Juni n’est pas dans un bureau. C’est quelqu’un qui aime sentir le terrain et qui est proche des joueurs. Il doit apporter son expérience en étant proche du banc de touche voire en étant très proche du banc de touche", déclare-t-il. Mais Juninho a-t-il envie d'endosser le costume avec tout ce que cela incombe ? Selon l'ancien gardien de but de Nîmes Olympique, "il a une aura d’icône absolue à l’OL, qu’il en profite. Il faut changer quelque chose. Juni en a les moyens."