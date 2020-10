OL : Rudi Garcia aurait aimé exercer un autre métier

Et si entraîneur n'était qu'un choix de métier par défaut pour Rudi Garcia ? Le coach de l'OL a reconnu que s'il n'avait pas exercé sur les bancs de touche, il aurait apprécié embrasser une carrière bien différente, tout en restant dans le milieu sportif.

On ne l'aurait pas vu sur le banc de l'OL...

On ne peut pas retirer à Rudi Garcia sa passion pour le sport et le football. Mais les supporters de l'OM, et désormais de l'OL, très critiques, doutent de ses capacités d'entraîneur, après plusieurs saisons insipides en Ligue 1, malgré quelques bons parcours dans les différentes coupes d'Europe. Pourtant, la trajectoire de Rudi Garcia parle pour lui, passé sur les bancs de Lille, avec qui il fut champion de France, de l'AS Roma, de l'OM et désormais de l'OL. Dans un entretien accordé à The Athletic, l'entraîneur lyonnais a révélé le métier qu'il aurait aimé exercer s'il n'avait pas été entraîneur.

...Mais il aurait pu écrire sur l'OL

Rudi Garcia serait resté dans le giron du football si sa carrière avait dû prendre une tournure différente. Il a en effet révélé que le métier de journaliste sportif l'aurait fortement intéressé. "Si je n'étais pas devenu entraîneur de football, l'autre possibilité pour moi d'être heureux dans ma vie aurait été d'être journaliste sportif", a expliqué le technicien lyonnais, sous pression actuellement. "L'un des meilleurs métiers au monde si vous aimez le sport. Vous pouvez suivre votre passion", a-t-il ajouté. Garcia reste pourtant dubitatif sur l'évolution du métier et des médias en général. "Il y a plus de médias et il est difficile d'avoir une relation étroite avec les journalistes comme auparavant. Vous ne pouvez pas donner quelque chose à un seul journaliste car les autres ne sont pas contents après. Il ne reste que la conférence de presse, et c'est totalement différent." Aujourd'hui, c'est bien Rudi Garcia entraîneur de l'OL qui répond aux questions des journalistes, et non Rudi Garcia journaliste qui pose les questions à l'entraîneur de l'OL.