OM Mercato : Révélations sur les dossiers Cuisance et Sarr

Chassé-croisé entre Mickaël Cuisance et Bouna Sarr. L'hebdomadaire France Football livre les dessous de l’opération entre l’ OM et le Bayern Munich pour ces deux joueurs.

OM : l'arrivée de Mickaël Cuisance facilitée par le Bayern Munich

Mickaël Cuisance s’est engagé avec l’ OM au bout du mercato estival. Pourtant, le milieu de terrain français avait été tout proche de signer à Leeds United, promu de Premier League. Mais le prodige se serait désisté au dernier moment tout en sachant qu’il ne pouvait pas rester au Bayern Munich. En effet, Mickaël Cuisance souhaitait plus de temps de jeu, ce que l’entraîneur bavarois ne pouvait pas lui promettre. Une situation que l’Olympique de Marseille, prétendant de longue date du jeune milieu de terrain, a exploitée pour obtenir sa signature. Une signature facilitée par les dirigeants bavarois pour ne pas freiner la progression du joueur. Autrement dit, le prodige français devrait avoir un bon temps de jeu. De plus, il comble poste pour poste le départ de Maxime Lopez à l’US Sassuolo.

Bouna Sarr, un choix par défaut des Bavarois

Après plusieurs saisons de bonnes prestations avec l’ OM, Bouna Sarr a rejoint le Bayern Munich au dernier jour du mercato estival contre un chèque de 10 millions d’euros. Les dirigeants olympiens ont été salués pour ce coup de maître, mais le latéral droit de 28 ans n’était pas le premier choix des recruteurs munichois. Ces derniers auraient d’abord ciblé Max Aarons. Mais le défenseur de Norwich n’a pas rempli tous les critères pour séduire le champion de Bundesliga et d’Europe. Colin Dagba du PSG et Sergino Dest, désormais au FC Barcelone, auraient également été visés par les recruteurs bavarois qui ont finalement signé Bouna Sarr en raison des bonnes relations avec l’ OM depuis l’ouverture du dossier Mickaël Cuisance, plusieurs semaines plus tôt.