Stade Rennais : François-Henri Pinault dévoile son « rêve »

Le Stade rennais FC est le surprenant premier de Ligue 1 dans ce début de saison. C'est l'occasion pour son propriétaire François-Henri Pinault d’évoquer son ambition pour le SRFC.

Excellent début de saison pour le Stade rennais FC

Le rêve de François-Henri Pinault pour le SRFC













Brillant la saison dernière avec une 3e place au classement de Ligue 1, le Stade rennais FC continue sur sa lancée dans ce début de saison 2020-2021. Après 6 journées, le SRFC est leader de Ligue 1. De quoi rassurer les supporters avant l’entrée en lice de leur club de coeur en Ligue des champions dans quelques jours. Et forcément, François-Henri Pinault est très content de la performance de son écurie. Selon lui, la performance du club breton s’explique par les efforts des joueurs sur le terrain, mais également par le travail des dirigeants. « C'est un très beau début de saison, on a la chance d'avoir une très belle équipe et pas uniquement sur le terrain, on a aussi une équipe de direction autour de Julien Stéphan, avec Florian Maurice et Nicolas Holveck, qui a réussi à construire une équipe exceptionnelle », s’est félicité le propriétaire du Stade rennais FC sur TV Rennes.François-Henri Pinault ne s’est pas contenté de se réjouir de l’excellente performance du Stade rennais FC en ce début de saison. Le propriétaire des Rouge et Noir a également déclaré qu’il ne pouvait plus s’empêcher de rêver pour son club, même s’il veut rester humble et réaliste. « On peut rêver, il faut être réaliste quand même et humble, ce que l'équipe est d'ailleurs, c'est une équipe qui a de l'ambition, mais qui sait rester humble, mais qui a aussi un rêve et les yeux fixés vers où elle veut aller », a expliqué le grand patron de la formation bretonne.