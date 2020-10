ASSE Mercato : Saint-Etienne a failli recruter un gros nom !

L'ASSE a vraiment tout tenté lors de ce mercato pour s'attirer les faveurs d'un buteur. Si le transfert de M'Baye Niang a finalement échoué, Saint-Étienne avait d'autres pistes, dont celle d'un attaquant de renom qui a bien failli aboutir.

Un attaquant qui connait la Ligue 1

Claude Puel pensait sûrement tenir son numéro 9 en la personne de M'Baye Niang, mais le prêt du joueur du Stade rennais à l'ASSE est tombé à l'eau à la dernière minute, alors que tout semblait ficelé. La faute aux agents du Sénégalais, selon les Verts, celle du statut du club forézien, selon les agents. Mais les Stéphanois avaient plus d'un tour dans leur sac lors de ce mercato et ont été à deux doigts d'attirer dans leurs filets un très grand nom du football européen. C'est en effet l'Italien Mario Balotelli (30 ans), selon L'Équipe, qui était sur les tablettes de l'ASSE, libre de tout contrat depuis son départ de Brescia où les choses ne se sont pas terminées de la meilleure des manières.

L'ASSE n'a pas su le convaincre

Mario Balotelli est devenu, malgré son nom ronflant, un joueur relativement accessible financièrement, le FC Nantes avait d'ailleurs tenté le coup. L'ASSE semblait avoir les reins assez solides pour assumer le salaire d'une star plus vraiment en vogue. Le projet que lui proposait Saint-Étienne était intéressant : se joindre aux Verts pour le reste de la saison 2020-2021, se relancer tout en emmenant les hommes de Claude Puel au plus près des places d'honneur en Ligue 1, et repartir libre à l'issue de l'exercice. Balotelli avait, de plus, l'avantage de bien connaitre le championnat de France pour y avoir joué avec Nice et l'OM (2016-2019). L'agent du joueur, Mino Raiola, a accueilli positivement la proposition tout en la déclinant, expliquant que Mario Balotelli n'était actuellement pas dans les meilleures conditions mentales pour jouer au football.