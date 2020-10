OL Mercato : Un jeune attaquant signe jusqu'en 2024 (Off.)

Réputé comme l’un des meilleurs centres de formation d’Europe, l’ OL a décidé de blinder ses pépites. Raison pour laquelle Thibaut Ehling a signé son premier contrat professionnel avec Lyon.

Thibaut Ehling passe pro à l’ OL

L’Olympique lyonnais sécurise l’avenir de ses jeunes. C’est ainsi que l’ OL a décidé de blinder Thibaut Ehling. Mardi, Lyon a officialisé la signature du premier contrat professionnel de son jeune attaquant. L’ailier droit a signé pour trois ans. Le joueur de 19 ans est désormais lié au club rhodanien jusqu’en 2024. Le Parisien a exprimé sa « grande fierté » après avoir paraphé son contrat. « C’est une très grande fierté et un honneur de pouvoir signer professionnel dans mon club formateur. Un rêve devient réalité. Cela me donne encore plus envie de travailler pour jouer un jour au Groupama Stadium », a indiqué le joueur cité par le site officiel du club.

Prochain renfort de Rudi Garcia ?

Thibaut Ehling a rejoint l’Olympique lyonnais lors de la saison 2016-2017. Son nouveau bail prend effet dès le 1er juillet. En attendant, il évoluera cette saison en National 2 avec la réserve de Lyon. Il a déjà disputé une rencontre cette saison contre Rumilly. Il a pris part à quatre matchs lors du dernier exercice, dont trois rencontres de Youth League. Reste à savoir s’il intégrera le groupe de Rudi Garcia la saison prochaine.