ASSE : Un terrible coup dur se profile pour Yvann Maçon

Devenu titulaire indiscutable à l’ ASSE, Yvann Maçon est parti pour perdre sa place pour une bonne durée. Le latéral gauche de l’AS Saint- Étienne a gravement été blessé au genou en sélection. La nature de sa blessure et la durée de son indisponibilité seront communiquées dans les prochaines heures.

L’ ASSE retient son souffle pour Yvann Maçon

La première d’Yvann Maçon chez les Espoirs est à oublier. Lundi, le latéral gauche de l’ ASSE a dû quitter prématurément ses coéquipiers contre la Slovaquie. Mal retombé après un contact avec un joueur adverse, le Stéphanois souffre d’une grave blessure au genou. Les premières tendances indiquent que le latéral de 22 ans souffre d’une luxation du genou droit. L’Équipe confie que le jeune défenseur a déjà passé plusieurs examens, « dont l’IRM et un Doppler ». Pour le site du quotidien sportif, le médecin de Saint-Étienne doit communiquer sur la blessure de Maçon mercredi matin. L’occasion pour le club de révéler la nature exacte de la blessure du joueur et la durée de son absence qui sera de plusieurs mois. Les plus sceptiques pensent même que la saison est déjà terminée pour l’ancien de Dunkerque.

Quelle solution pour Puel à gauche ?

La future absence d’Yvann Maçon est un terrible coup dur pour l’ ASSE et Claude Puel. Surtout que le jeune latéral était devenu un titulaire indiscutable chez les Verts. Il a disputé toutes les six premières rencontres du championnat dans leur intégralité. Il compte notamment un but et une passe décisive. En son absence, son entraîneur pourrait relancer Miguel Trauco. Le Péruvien n’était pas dans les plans du coach de Saint- Étienne cette saison. Son transfert vers l’Olympiakos ayant avorté, il est contraint de rester dans le Forez. Peut-être aura-t-il une seconde chance suite à la blessure de Maçon ? Autre option pour le technicien castrais, recourir à Gabriel Silva. Comme Trauco, le Brésilien n’a encore joué aucune minute depuis la reprise du championnat. La saison dernière, il n’avait disputé que 9 matchs, dont 5 titularisations.