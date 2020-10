PSG : Paris perd un cadre sur blessure avant Manchester United

Mauvaise nouvelle pour le PSG, qui va voir revenir de la trêve internationale un joueur blessé avec la sélection du Brésil, qui pourrait compliquer la vie des Parisiens à l'approche de la Ligue des champions et avec des matches importants de Ligue 1 à venir.

Blessé avec le Brésil

Le PSG sans un cadre pour la Ligue des champions ?













Leaffrontait dans la nuit de mardi à mercredi le Pérou, pour le compte des qualifications de la zone Amérique du Sud pour la Coupe du monde 2022. Si les hommes de Tite se sont imposés sur le score de 4-2, ils pourront regretter la perte sur blessure, très tôt dans le match, d'un cadre de la sélection et du PSG. En effet, Neymar et Marquinhos étaient tous les deux alignés face aux Péruviens, mais ils n'ont pas connu la même destinée dans cette rencontre. Neymar a brillé en inscrivant un triplé, pour se hisser au rang de deuxième meilleur buteur de la Seleçao devançant maintenant Ronaldo. Marquinhos, quant à lui, est sorti dès la 11e minute après avoir ressenti une douleur.C'est en se tenant la cuisse et grimaçant que le défenseur du PSG est sorti du terrain, après avoir été coupable d'une erreur sur le premier but encaissé par le Brésil. "Une douleur à la cuisse gauche", a précisé la Fédération brésilienne, sans apporter plus de détails et de précisions sur la gravité de la blessure. Cependant, si Marquinhos était victime d'une déchirure ou d'une contracture, cela pourrait se révéler être un gros coup dur pour Thomas Tuchel et le PSG. En effet, Paris affronte, mardi 20 octobre (21h), Manchester United pour le compte de la première journée de Ligue des champions. Un choc qui sera déterminant au moment d'entrer dans la compétition. Mais si la blessure de Marquinhos se révèle sérieuse, le Paris SG pourrait en être privé plusieurs semaines et le Brésilien manquerait, en Ligue 1, les matches contre Nîmes (vendredi 16 octobre) et Dijon, avant la deuxième journée de Ligue des champions qui verra le PSG affronter Istanbul Basaksehir.