Ex- Stade Rennais : Olivier Létang annonce son grand retour

Limogé à la tête du Stade Rennais FC au début de l’année, Olivier Létang n’a toutefois pas encore dit son dernier mot avec le football. Dans un entretien accordé à L’Équipe, l’ancien président du SRFC promet de revenir en force dans le football français.

Olivier Létang de retour cette année ?

Olivier Létang répond à François Henri-Pinault













Olivier Létang a été un bon dirigeant dans tous les clubs où il est passé. Après avoir fait ses preuves au PSG, il s’est retrouvé président du Stade Rennais FC. Son bilan à la tête du SRFC est positif, avec un titre de vainqueur de la coupe de France 2019 au détriment du PSG. Cette prouesse ne l’a pourtant pas empêché de se faire limoger à la tête du club breton en février dernier par François Henri-Pinault. Mais l’ancien président des Rouge et Noir n’a pas encore pris ses distances définitives avec le football. Après avoir été annoncé au Toulouse FC puis aux Girondins de Bordeaux , l’ex-dirigeant rennais est sorti de son silence. Dans les colonnes du quotidien sportif, il déclare qu’il se « donne jusqu’à la fin d’année 2020 pour décider » de son retour dans le monde du football français. Pour ce grand retour, « quatre ou cinq choses… intéressent » l’ex-Parisien, à savoir « plusieurs projets dans le football, un autre dans le sport et d’autres en dehors du sport ». Et il s’agit d’une ambition si sérieuse qu’Olivier Létang ne souhaite pas se précipiter. Il veut donc « choisir le projet et les personnes avec lesquelles » il va travailler.Hier mardi, François Henri-Pinault s’est félicité de l’excellent début de saison du Stade Rennais FC, actuel leader de Ligue 1. Le propriétaire du club breton a mis cette performance à l’actif des joueurs et des dirigeants. Enfin, François Henri-Pinault a déclaré qu’il pouvait désormais se permettre de rêver grand pour la formation rennaise, même s’il s’efforçait de rester « réaliste… et humble ». Interrogé à son tour sur l’excellent début de saison des Rouge et Noir, Olivier Létang a d’abord répondu que le SRFC était « un club formidable avec une communauté fantastique ». Mais il n’a pas manqué de souligner son apport dans cette performance des Bretons, pour avoir « bâti des fondations solides, réalisé de grandes choses et vécu des moments formidables ». Et l’ancien Rennais assure que personne ne lui niera jamais ce bilan à la tête de l'écurie rennaise. Mais Olivier Létang déclare que le club breton, c’est désormais de l’histoire ancienne, et il se dit déterminé à aller de l’avant.