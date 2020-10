Stade Rennais Mercato : Camavinga donne son accord à un club !

L'avenir d'Eduardo Camavinga serait-il déjà ficelé ? Le milieu de terrain du Stade Rennais aurait déjà donné son accord à un grand club européen pour la suite de sa carrière, qui serait donc largement en avance sur ses concurrents pour s'offrir les services de la pépite du SRFC dès le prochain mercato d'été.

Camavinga a donné sa parole

Le Stade Rennais a le choix













Les jours du joyau du Stade Rennais en Bretagne sont comptés.(17 ans et 11 mois), attire tous les regards depuis quelques mois et sa trajectoire incroyable, titulaire avec sur le dos le n°10 du SRFC en Ligue 1, à deux orteils de découvrir la Ligue des champions et qui vient de connaître sa première titularisation et son premier but avec l'équipe de France contre l'Ukraine (7-1), en Ligue des Nations. Nombreux sont les clubs à tenter de charmer le néo-international rennais, mais peu auront les moyens de se l'offrir au prochain mercato estival. C'est pourquoi, au vu du talent et de la précocité de Camavinga, ainsi que de son futur prix, seuls des grands noms d'Europe pourront s'aligner.Le PSG a très vite montré son intérêt et a semblé faire d'Eduardo Camavinga sa priorité pour le mercato d'été 2021. Le club parisien et Leonardo, son directeur sportif, tentent de convaincre le joueur et le Stade Rennais, mais n'ont pas les devants dans ce dossier. Peut-être que le SRFC voit d'un mauvais œil le fait de voir sa pépite rester en Ligue 1. Eduardo Camavinga, lui, parait avoir d'autres ambitions, plus grandes encore que ce que peut lui proposer Paris. La Juventus Turin a aussi fait part de son intérêt, sans pour le moment aller plus loin, tout comme Manchester United qui vient tout juste d'entrer dans la danse pour la signature du milieu du Stade Rennais.Mais c'est bien le premier amour d'Eduardo Camavinga qui tient la tête dans la course à son transfert au prochain mercato d'été. Des discussions auraient été entamées entre le joueur, son entourage et son probable futur club. Ces révélations, faites par le journaliste Eduardo Inda dans l'émission espagnole El Chiringuito, vont même plus loin. Ce dernier affirme en effet qu'Eduardo Camavinga aurait déjà donné son accord à un grand d'Espagne pour le rejoindre au mercato estival : le Real Madrid. Et ce n'est pas une surprise tant l'équipe madrilène plait à Camavinga depuis qu'il joue au football. Grâce à cet accord verbal, le Real Madrid grillerait la priorité à tous ses concurrents , de longs mois avant le mercato.Pour le Real Madrid, qui a peut-être fait le plus dur, il va rester à convaincre le Stade Rennais, qui ne laissera évidemment pas partir sa pépite si facilement et qui demandera sûrement un gros chèque d'une somme avoisinant les 100 millions d'euros. Un jackpot pour le SRFC, à qui il ne reste qu'à profiter de Camavinga avant un départ inéluctable et avant de voir les plus grands clubs d'Europe lui proposer des sommes astronomiques. Mais pour le jeune rennais, la voie semble toute tracée, c'est le Real Madrid de Zinédine Zidane qui l'attend.