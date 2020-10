OL : Rudi Garcia n'a plus de gardien et va devoir bricoler

L'OL est dans le dur en ce début de saison. À la peine en Ligue 1, Lyon pointe à la 14e place avec seulement 7 points. Mais surtout, l'équipe de Rudi Garcia est touchée de plein fouet par l'épidémie de Covid-19 et va devoir bricoler contre Strasbourg, notamment au poste de gardien de but.

L'OL perd tous ses gardiens !

En effet, le club de Lyonressemble beaucoup à un cluster, un foyer épidémique, en cette période de crise sanitaire et de seconde vague de Covid-19. Léo Dubois, le latéral droit, a dû renoncer au rassemblement de l'équipe de France pour le match amical contre l'Ukraine (7-1) et les deux rencontres de Ligue des Nations face au Portugal (0-0) et à la Croatie (mercredi 14 octobre, 20h45). Maxence Caqueret n'a pu participer, de son côté, aux rencontres de l'équipe de France espoirs. Enfin, dans l'effectif professionnel de l'OL, Anthony Lopes est également positif au Covid-19 et n'a pas rejoint la sélection portugaise.

Une première dans les buts face à Strasbourg ?

Cette dernière absence du côté lyonnais pose un véritable problème à l'entraîneur Rudi Garcia. Car l'effectif de Ligue 1 n'est pas le seul à être touché par le virus. En effet, les équipes jeunes et des encadrants ont également dû être arrêtés à cause de tests positifs. Le Progrès fait une nouvelle révélation aujourd'hui sur l'état des troupes à l'OL et affirme que le deuxième gardien Julian Pollersbeck est lui aussi victime du Covid-19. Après sept jours de confinement, on pourrait croire qu'Anthony Lopes ferait son retour dans les cages de l'OL dimanche, en Ligue 1, contre Strasbourg (13 h), mais le portier portugais a ressenti des symptômes et ne s'est pas entraîné de la semaine, ce qui pourrait compliquer son retour dès ce week-end. La porte serait alors ouverte pour Malcolm Barcola (21 ans), qui connaitrait sa toute première titularisation avec l'équipe première. En espérant pour Rudi Garcia et les Gones qu'il ne soit pas, à son tour, testé positif au Covid-19 d'ici là...