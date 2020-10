Rachat de l'OM : Boudjellal a un nouveau plan de conquête

Désormais contraint au silence dans le processus de rachat de l'OM, Mourad Boudjellal n’aurait toutefois rien perdu de son désir de diriger l'Olympique de Marseille. L’ancien patron du RC Toulon a même récemment émis un signal fort pour rappeler cette envie.

Plus de rachat de l’ OM par le duo Ajroudi-Boudjellal ?

Annoncé en fanfare il y a quelques mois, le projet de rachat de l’OM par le duo Ajroudi-Boudjellal ne semble désormais plus possible. Frank McCourt et son staff avaient clairement répondu que l’Olympique de Marseille n’était pas à vendre, et cela plusieurs fois. Les dirigeants marseillais avaient dénoncé "une campagne de déstabilisation" montée contre l’écurie phocéenne par l’investisseur franco-tunisien et son bras droit. Les deux hommes avaient même fait l’objet d’une assignation en justice de la part du club phocéen. De plus, les deux candidats au rachat de l’OM semblent désormais convaincus que le propriétaire américain n’a effectivement aucune intention de céder son écurie. Du moins pas dans un avenir proche.

Rachat de l'OM : Mourad Boudjellal toujours intéressé

Mourad Boudjellal s’était fortement impliqué dans le projet de rachat de l’OM de Mohamed Ajroudi, lequel lui avait promis le poste de président en cas de conclusion de l'affaire. Mais alors que le rachat ne paraît plus possible, l’ancien patron du RC Toulon continue de garder son désir de présider l’Olympique de Marseille. Selon le site spécialisé ActuRugby, c’est parce que Mohamed Boudjellal a « des envies de football plus que de rugby » qu’il n’est pas candidat pour la présidence de la Ligue Nationale de Rugby (LNR). Ainsi, l’ex-patron de rugby entend envoyer un message clair. Il reste disponible et attend patiemment que Frank McCourt le nomme président de l’OM en cas de licenciement de Jacques-Henri Eyraud. L'ancien dirigeant de rugby obtiendrait ainsi ce qui l'a poussé à s'impliquer dans le projet de rachat de l'Olympique de Marseille par Ajroudi.

L'américain Frank McCourt n'a jamais cédé à la grosse pression médiatique du clan Ajroudi pour forcer la vente de l' OM. Toujours aux commandes du club phocéen, il ne devrait pas non plus envisager la nomination Mourad Boudjellal à la tête de son club. Rien du moins n'indique qu'il pourrait réfléchir à la question.