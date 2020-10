RC Lens : Un ancien joueur condamné, il a escroqué Pôle Emploi

Un ancien joueur du RC Lens et international serbe a été condamné par le tribunal correctionnel de Nîmes pour avoir escroqué, avec sa femme, une forte somme à Pôle Emploi. Il a perçu des allocations alors qu'il n'était plus en France et les cumulait avec le salaire qu'il touchait en Serbie.

Plus de 150 matches avec le RC Lens

Les supporters lensois connaissent bien ce joueur serbe, au RCL entre 2006 et 2011, qui a joué plus de 150 matches sous les couleurs Sang et Or. Nenad Kovacevic, également passé par le Nîmes Olympique entre 2013 et 2015, a profité de son dernier passage en France pour escroquer Pôle Emploi et cumuler des allocations-chômage en France avec son salaire qu'il percevait en Serbie. Plus de 113 000 euros ont ainsi été perçus par Kovacevic et sa femme, complice de l'escroquerie. Poursuivi par Pôle Emploi, l'ancien joueur de Lens a été condamné par le tribunal correctionnel de Nîmes, mardi. Il était absent à l'audience et n'était pas représenté par un avocat, révèle 20 Minutes.

Peine de prison et forte somme à rembourser

Nenad Kovacevic, 39 ans aujourd'hui, percevait, en plus de son salaire de footballeur en Serbie, près de 6 400 euros d'allocation par mois. L'ancien de Lens devra donc rembourser plus de 113 000 euros perçus à Pôle Emploi et a également été condamnée à un an de prison, dont six mois avec sursis. Sa compagne, qui lui fournissait de faux justificatifs de domiciliation, a également été condamné comme complice de l'escroquerie. Nenad Kovacevic, malgré ses 152 matches, n'a jamais inscrit le moindre but pour le RC Lens et les Lensois se souviendront peut-être aussi de lui à cause de l'altercation qu'il avait eue avec son coéquipier d'alors, Yohan Demont. Les deux joueurs en étaient venus aux mains et avaient été sanctionnés financièrement par la direction du RC Lens.