OM : Ancien joueur et champion du monde, il haïssait Deschamps

Un ancien joueur de l'OM et de l'équipe de France s'est confié sur sa relation avec Didier Deschamps, lui aussi ancien de l'Olympique de Marseille en tant qu'entraîneur et actuel sélectionneur des Bleus, et il n'a pas été vraiment tendre.

Entre anciens de l'OM, pas de cadeau !

À l'occasion de la sortie de son livre, un ancien joueur de l'OM s'est livré sur les relations qu'il a pu entretenir avec les différents entraîneurs côtoyés tout au long de sa carrière de footballeur. Adil Rami, qui n'a jamais la langue dans sa poche, n'a pas hésité à tout déballer, notamment au sujet de Didier Deschamps. Le sélectionneur des Bleus et le champion du monde 2018 ne se sont pas croisés à Marseille, mais Rami, même s'il n'a pas joué une minute, a été une pièce importante dans la vie du groupe France à l'occasion de la Coupe du monde en Russie, remportée en battant en finale la Croatie (4-2).

"Je ne pouvais pas l'encadrer"

Mais tout n'a pas été rose au début entre Adil Rami et Didier Deschamps. Entre anciens de l'OM, on ne se fait pas de cadeau. Ainsi, l'actuel joueur de Boavista a révélé ce qu'il pensait du sélectionneur des Bleus au début de leur relation, dans un entretien au Figaro : "Deschamps, j'avais du mal avec lui au début. Je ne pouvais pas l'encadrer. Pire, je le haïssais." Au terme de la Coupe du monde, Rami en a parlé avec le premier concerné. "Je suis allé le voir (...) pour lui dire : 'Je ne vous blairais pas au début, je vous ai jugé comme un enfant.' Il était trop strict, justifie l'ex-défenseur de l'OM, il ne pensait qu'au travail." Mais les choses se sont évidemment arrangées entre Rami et Deschamps. Le joueur s'est excusé après la victoire contre la Croatie. "Aujourd'hui, je vous comprends totalement", lui a-t-il dit. "Il a souri et on s'est serré la main."