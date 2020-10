FC Nantes : Un ancien joueur du FCN encense les Kita

Les relations avec la famille Kita, Waldemar le père et Franck le fils, le propriétaire du FC Nantes, sont parfois houleuses avec les entraîneurs, les joueurs et les supporters. Mais un ancien du FCN, resté un an et demi chez les Canaris, ne tarit pas d'éloges pour ses anciens patrons.

"Les Kita donnent beaucoup au FC Nantes"

Ancien joueur du FC Nantes et du RC Lens, désormais à Charleroi, Guillaume Gillet (36 ans), a raconté à But! ses souvenirs des 18 mois qu'il a passés au FCN entre 2016 et 2018. Sous les ordres de Sergio Conceiçao en Ligue 1, le milieu de terrain belge garde un excellent souvenir de l'entraîneur portugais, qui avait relancé les Canaris avec un début de saison 2016-2017 calamiteux avec René Girard. Gillet, qui était arrivé au FC Nantes juste après Conceiçao, a laissé une très bonne image à La Beaujoire et en a gardé une très bonne des supporters Jaune et Vert, mais pas seulement. Il s'est aussi exprimé sur les Kita, père et fils, les propriétaires du FCN dont les relations avec l'entraîneur actuel Christian Gourcuff se seraient bien dégradées.

Au FC Nantes, les Kita ne font pourtant pas l'unanimité

Guillaume Gillet a pris la défense de ses anciens patrons, très souvent pris à partie par le public nantais, qui voit en eux la cause de la morosité du FC Nantes, qui dure maintenant depuis de nombreuses saisons. Gillet se souvient : "Quand j'étais joueur, j'entendais les insultes, je voyais les banderoles. Je trouve ça dur, de mon point de vue. Ils n'ont pas fait que des bons choix, mais ils donnent beaucoup pour le club. Ils s'investissent beaucoup. Ils ont fait remonter Nantes en Ligue 1 et ils essaient de faire évoluer le club. Pour cet attachement, cet investissement, ils méritent un minimum de respect." Pas sûr que la Brigade Loire, un des principaux groupes de supporters nantais, soit de cet avis. Aujourd'hui, Gillet est retourné en Belgique, à Charleroi, actuel leader du championnat.