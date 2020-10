OM : Villas-Boas forcé de rappeler Mitroglou à l’entraînement

Clairement poussé vers la porte de sortie, Kostas Mitroglou n'a pourtant pas quitté l' OM cet été. Après un temps de mise à l'écart, l’international grec est de retour à l’entraînement collectif avec l’Olympique de Marseille. André Villas-Boas a été obligé de le réintégrer.

Kostas Mitroglou indésirable à l’ OM

Recruté lors du mercato estival 2017 pour faire oublier le départ de Bafétimbi Gomis, Kostas Mitroglou n’est jamais parvenu à s’imposer à l’ OM. Prêté à Galatasaray puis au PSV Eindhoven, le buteur grec est de retour à l’Olympique de Marseille depuis cet été. Mais André Villas-Boas ne compte pas sur le Grec, et il ne l’a pas caché. D’où le départ du joueur régulièrement annoncé lors du mercato estival. Le mercato estival est fini et l’ancien de l’Olympiakos n’a pas trouvé preneur. En plus de ses performances sportives, son gros salaire a découragé tous les prétendants. Depuis quelques jours, l'ancien buteur de Fulham est même de retour à l’entraînement collectif avec l’ OM. Une décision surprenante de l’entraîneur marseillais ?

André Villas-Boas contraint par la législation

Dans son édition de ce mercredi, La Provence révèle que le retour à l’entraînement collectif de Kostas Mitroglou n’est pas un choix sportif du technicien portugais, mais une obligation de la législation. Faisant référence à l’article 507 de la charte du football, le quotidien régional indique que « sauf raison médicale, le club ne saurait maintenir aucun joueur sous contrat professionnel à l’écart du dispositif mis en place au sein du club pour la préparation et l’entraînement collectif, pour se mettre en règle avec la législation ». Kostos Mitroglou n’est pas blessé et est sous contrat avec l’ OM jusqu’en juin 2021. André Villas-Boas n’a donc aucune raison de le tenir à l’écart.