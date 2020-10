Mercato PSG : Leonardo joue les trouble-fêtes au Real Madrid

Les dirigeants du Paris SG veulent déjouer les plans du Real Madrid. Après un mercato PSG calme cet été, Leonardo pense à faire venir un grand nom au club de la capitale. Il pense avoir trouvé le joueur qu’il faut chez les Merengues.

Mercato PSG : Leonardo veut piocher au Real Madrid

Au Real Madrid, la direction est en stress à cause de la lenteur que prennent les négociations pour la prolongation du contrat de Sergio Ramos, lequel contrat prendra fin le 30 juin prochain. Le joueur aimerait bien rester au club espagnol, mais pour encore deux saisons. Malgré ses 34 ans, le capitaine de l’équipe du Real Madrid se voit évoluer au haut niveau jusqu’en juin 2023. La direction du club est un peu sceptique sur la durée du contrat réclamée par le joueur. Au Real Madrid, aucun joueur ayant passé la trentaine n’a signé pour plus d’une saison. Mais pour son influence sur l’équipe madrilène, une exception pourrait être faite à la règle. Sauf que Sergio Ramos a une autre demande, il aimerait bénéficier d’une revalorisation salariale. Présentement payé près de 12 millions d’euros par saison, le natif de Camas (Sevilla) rêverait d’un petit million d’euros de plus sur son salaire pour ce qui pourrait être le dernier contrat de sa carrière. Cette demande supplémentaire complique davantage les négociations avec la direction du club, ce qui encourage le PSG à s’engouffrer dans la brèche pour s’offrir un défenseur central de renommée mondiale.

Mercato PSG : Des chances de faire venir Sergio Ramos au Paris SG ?

Selon la presse espagnole, Cuatro en l’occurrence, la direction du PSG se serait positionnée pour attirer Sergio Ramos dans la capitale française. Le Paris SG voudrait ce joueur expérimenté dans sa défense et chercherait donc à le convaincre de rejoindre ses rangs en juin prochain gratuitement. Le club francilien pourrait lui donner le salaire qu’il souhaite puisqu’il n’y aurait pas d’indemnités de transfert à payer au Real Madrid. Le dossier est d’autant plus urgent que le joueur pourrait être éloigné de la capitale espagnole dès l’été prochain. Entre sa participation à l’Euro et les Jeux olympiques de Tokyo, les risques d’un départ de Sergio Ramos du Real sont grands.

Outre le PSG, des clubs de Major League Soccer (MLS) surveillent sa situation. Sergio Ramos pourrait d'ailleurs voir arriver les premières propositions dès l'ouverture du mercato hivernal. À 6 mois de la fin de son bail, il aura le droit de négocier avec le PSG et tout autre prétendant souhaitant s'offrir ses services.