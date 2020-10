Stade Rennais : M'Baye Niang absent de l'entraînement du SRFC

Le feuilleton entre le Stade Rennais et M'Baye Niang n'en finit plus. L'attaquant sénégalais avait pourtant assuré vouloir regagner sa place dans l'effectif du SRFC après l'échec de son prêt à l'ASSE, mais il était absent de l'entraînement ce mercredi, à Rennes.

M'Baye Niang ne s'est pas présenté à l'entraînement

On pensait que le dossier M'Baye Niang allait pouvoir se clore quelques semaines au Stade Rennais. Mais chaque jour apporte son lot de nouvelles sur la situation du buteur de 25 ans au SRFC. L'attaquant aurait dû s'engager, sous la forme d'un prêt, à l'ASSE lors des derniers jours du mercato, mais le deal est tombé à l'eau, Saint-Etienne accusant les agents du joueur d'avoir fait capoter l'opération. Si Niang a démenti les accusations sur ses conseillers, comme ils l'ont eux-mêmes fait un peu plus tard, estimant que la venue de Niang chez les Verts était une "régression", il avait assuré vouloir se remettre en selle au SRFC et regagner la confiance de l'entraîneur Julien Stéphan et une place de titulaire.

Que va faire le Stade Rennais ?

"Je vais regagner ma place", avait lancé M'Baye Niang dans les colonnes de L'Equipe. Le Stade Rennais, prêt à lui donner une seconde chance mais n'écartant pas la possibilité de lui trouver une porte de sortie lors du mercato d'hiver, l'attendait de pied ferme. Le SRFC l'attend toujours, ce mercredi, alors que le joueur ne s'est pas présenté à l'entraînement de la matinée. Les Rouge et Noir n'ont pas communiqué sur cette absence remarquée mais, s'il n'est pas blessé, c'est un très mauvais signe envoyé par l'attaquant rennais à son entraîneur et à ses dirigeants.