PSG Mercato : Ce joueur de l'OL que Paris voulait engager...

Le PSG a vraiment étudié toutes les pistes en attaque lors de ce mercato, pour pallier les départs de deux de ses joueurs offensifs, Edinson Cavani et Eric Maxim Choupo-Moting, partis respectivement à Manchester United et au Bayern Munich et s'est notamment tourné vers un club de Ligue 1, l'OL.

Le PSG se tourne vers l'OL

Le départ d'Edinson Cavani (33 ans), le buteur uruguayen, était acté depuis quasiment cet hiver pour le PSG. L'attaquant a finalement trouvé un point de chute à Manchester United. Le transfert d'Eric Maxim Choupo-Moting (31 ans) au Bayern Munich fut quant à lui une petite surprise et a poussé le Paris Saint-Germain à se trouver un attaquant de pointe pouvant jouer les seconds rôles derrière l'armada offensive du PSG, constituée de Neymar, Mbappé, Di Maria, Icardi et Florenzi. Leonardo, le directeur sportif, s'est alors replongé dans le mercato pour essayer de trouver un super-sub pour Thomas Tuchel.

L'OL voulait un transfert sec

C'est vers l'OL que le PSG a alors pointé son regard, afin de faire venir en toute fin de mercato un joueur formé à Paris, en la personne de Moussa Dembélé (24 ans). Le buteur lyonnais, passé par le Celtic Glasgow, était convoité également par Tottenham. Mais le club anglais comme le champion de France se sont heurtés au refus du président lyonnais Jean-Michel Aulas. Ce dernier n'était pas contre un départ de Dembélé, mais uniquement sous la forme d'un transfert sec. Les Spurs et le PSG ne pouvaient que se permettre de proposer un prêt avec option d'achat, ce qu'Aulas a refusé catégoriquement. Dembélé est resté, à l'issue du mercato, un joueur de l'OL, une opportunité manquée pour le PSG de faire revenir au Parc des Princes un ancien de la maison.