RC Strasbourg Mercato : Thomasson répond à ses prétendants

Pisté par plusieurs clubs de Ligue 1, Adrien Thomasson a finalement lâché sa réponse. Les prétendants du milieu de terrain du RC Strasbourg savent désormais ce à quoi s’en tenir.

Du monde au portillon pour Adrien Thomasson

La cible prolonge avec le RC Strasbourg













Brillant avec le RC Strasbourg, Adrien Thomasson n’a pas manqué de courtisans lors du mercato estival. En plus d’être un milieu de terrain polyvalent, le Strasbourgeois arrivait en fin de contrat en juin 2021. Pour ces deux raisons, plusieurs clubs de Ligue 1 auraient aimé le signer cet été. Ainsi, le milieu offensif de 26 ans a été annoncé dans le viseur de l’OM pour renforcer un secteur offensif de moins en moins performant, du LOSC pour combler le départ de Loïc Rémy et du Stade Rennais FC pour étoffer son attaque. Lors d’une conférence de presse en janvier dernier, l’entraîneur marseillais André Villas-Boas avait même exprimé son admiration pour Adrien Thomasson. « J’apprécie beaucoup Thomasson », avait exactement déclaré le technicien portugais le 27 janvier 2020.Mais l’OM et tous les autres prétendants doivent désormais oublier la piste menant à Adrien Thomasson. Ce dernier a préféré prolonger avec le RC Strasbourg jusqu’en juin 2024. En ce début de saison, le joueur a pris part aux 6 matchs de Ligue 1 de la formation alsacienne et a été titularisé 4 fois. Les dirigeants de l’écurie strasbourgeoise n’ont jamais eu l’intention de céder le joueur lors du mercato estival. Pour rappel, l’ OM a donc signé le prodige brésilien Luis Henrique, le LOSC l’expérimenté attaquant turc Burak Yilmaz et le Stade Rennais FC l’ailier Martin Terrier.