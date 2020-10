Juventus : L'intégralité de l'équipe placée en isolement !

Un membre de l'effectif de la Juventus Turin a été testé positif au Covid-19 et, en conséquent, le club a décidé de placer toute l'équipe première à l'isolement quelques jours, alors qu'elle doit se déplacer à Crotone, samedi, en Serie A italienne.

La Juventus confinée !

L'équipe première pas la seule touchée













La Juventus a annoncé le placement en confinement de toute l'équipe première à la suite de la détection d'un cas deau sein de l'effectif. Une procédure qui va débuter ce mercredi soir et durer quelques jours, probablement jusqu'à la rencontre contre Crotone, prévue samedi en Serie A. Sia été, lui aussi, testé positif avec la sélection du Portugal , ce n'est pas son cas qui a entraîné cette décision drastique. Le Portugais a, par ailleurs, quitté la sélection frustré et effectué son retour en Italie, malgré son désir d'affronter la Suède en Ligue des Nations, ce mercredi soir. C'est en effet Weston McKennie, l'Américain de 22 ans arrivé au mercato d'été et prêté par Schalke 04, qui a été testé positif au Covid-19.La Vieille Dame, qui n'est pas une personne vulnérable mais ne veut pas devenir un cluster , a annoncé par l'intermédiaire d'un communiqué qu'elle se conformait "à la réglementation et au protocole". La procédure en cours "permettra à tous les sujets négatifs lors des contrôles d'effectuer des entraînements réguliers et des activités physiques, mais ne permettra pas le contact avec l'extérieur du groupe". Une sorte de mise au vert rendue obligatoire par les autorités sanitaires italiennes. D'ailleurs, l'équipe première de la Juventus n'est pas la seule à être à l'isolement, des cas ont aussi été détectés chez les U23, qui vont suivre la même procédure que les professionnels. La Juve est actuellement huitième de Serie A avec un match en moins.