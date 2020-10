Barça : Le gros coup de Bartomeu avant de partir !

Josep Maria Bartomeu vit probablement ses derniers moments à la tête du Barça. Mais avant son départ, le président du club catalan espagnol a pris des mesures draconiennes contre les joueurs.

Barça : destitution imminente de Bartomeu

Président à scandales, Josep Maria Bartomeu ne fait plus l’unanimité au Barça. Une motion de censure a été déposée contre le dirigeant barcelonais pour écourter son mandat. Cette motion a recueilli 18 090 voix, soit plus que le minimum requis de 16 521 voix. Officialisée, cette motion de censure devrait bientôt donner lieu à des élections anticipées qui pourraient provoquer un départ prématuré de Josep Maria Bartomeu et son staff. Mais le président de la formation catalane semble ne pas se préoccuper de son avenir immédiat. Ce qui l’intéresse, c’est de sortir l'écurie catalane de la crise économique qu'elle vit depuis plusieurs mois. Pour atteindre cet objectif, alors que son temps à la tête du FC Barcelone est désormais compté, le dirigeant barcelonais a pris une décision qui risque de mettre le feu aux poudres.

Tous les salaires diminués de 30% ?

Selon les informations du quotidien AS, Josep Maria Bartomeu a décidé de réduire tous les salaires de 30%, en conformité avec le code du travail en Espagne. Ceux qui ne sont pas contents peuvent toujours saisir les tribunaux, comme le permet la loi. Si cette mesure est appliquée, le Barça économisera 24 millions d’euros sur le salaire du seul Lionel Messi, le joueur le mieux payé de la planète foot. Ce dernier et les autres stars du club culé (Gerard Piqué, Sergio Busquets, Ter Stegen, Jordi Alba, Antoine Griezmann, Philippe Coutinho...) ne se sont pas encore prononcés. Mais il est fort probable que cette mesure fasse grincer les dents du capitaine catalan et de ses coéquipiers. Le Barça semble donc au bord d’une nouvelle crise institutionnelle…