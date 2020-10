FC Nantes Mercato : Kita et Gourcuff opposés sur un nom

Waldemar Kita et Christian Gourcuff sont d’accord pour renforcer le secteur offensif du FC Nantes. Mais les deux hommes se seraient encore opposés sur un attaquant libre de tout contrat.

Waldemar Kita fan de Mario Balotelli ?

Priorité du recrutement estival du FC Nantes, aucun attaquant n’a toutefois été signé. Pour attirer un nom, il faudrait que le président Waldemar Kita et l'entraîneur Christian Gourcuff parviennent à se mettre d’accord sur un profil. Les deux hommes forts du projet nantais ne semblent pas être parvenus à accorder leurs violons, même après la fermeture du mercato. Libre de tout contrat depuis son départ de Brescia (Serie A) cet été, Mario Balotelli n’est pas concerné par la fin du marché. Bonne nouvelle pour Waldemar Kita, en quête d'un grand nom et grand admirateur du buteur italien. Le président des Canaris aurait aimé signer l’ancien de Manchester City. Mais après l’échec de la piste stéphanoise, l’Italien de 30 ans n’est pas arrivé dans le club de la Cité des Ducs non plus.

FC Nantes : Gourcuff pose son veto à l’arrivée de l’ex-Intériste

L’Équipe croit savoir pourquoi Mario Balotelli n’a pas été signé par les recruteurs du FC Nantes. Une fois encore, Christian Gourcuff se serait opposé à l’arrivée de l’ex-attaquant du Milan AC. « L’intérêt du FC Nantes pour Balotelli semble s’être vite évanoui face aux réticences de l’entraîneur des Canaris, Christian Gourcuff », annonce le quotidien sportif. Un refus compréhensible quand on sait que le technicien nantais privilégie un profil d’attaquant au style de jeu collectif et capable de participer au repli défensif. Un style loin d’être celui de Mario Balotelli qui ressemble plutôt à un renard des surfaces. Il n’est pas exclu non plus que Christian Gourcuff redoute le caractère de l'international italien (36 sélections, 14 buts)…