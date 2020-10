Stade Rennais : Stéphan, une terrible réalité contre Dijon

Le Stade Rennais FC se déplacera pour défier le Dijon FCO, vendredi (19h) en ouverture de la 7e journée de Ligue 1. Julien Stéphan a expliqué à ses joueurs que le club dijonnais est la bête noire du SRFC.

Le Dijon FCO bête noire du Stade Rennais FC

Le Stade Rennais FC est leader de Ligue 1 après les 6 premières journées. Sur le papier, le match a donc tout l’air d’une promenade de santé puisque le Dijon FCO se débat dans les profondeurs du tableau. Mais pour Julien Stéphan, il ne faut pas croire que les Dijonnais se présenteront en victimes résignées. L’entraîneur breton croit même que le club bourguignon peut jouer un sale tour au Stade Rennais FC. « A Dijon, il y a des bons joueurs, on en a recruté deux cette année et il en reste encore d'autres. Ils ont un bon potentiel offensif avec des joueurs capables de vitesse et d'éliminations, de profondeur aussi. Il faut faire très attention et prendre cette équipe très au sérieux », a prévenu le technicien de 40 ans en conférence de presse. Julien Stéphan en a profité pour évoquer le bilan inquiétant des Bretons en déplacement sur la pelouse des Dijonnais. « Sur les quatre derniers déplacements que l'on a faits là-bas, on a perdu quatre fois », a rappelé le coach des Rouge et Noir.

Fin du signe indien vendredi ?

Le Dijon FCO est donc la bête noire du Stade Rennais FC. Mais les joueurs de Stéphane Jobard sont dans le dur en ce début de saison. Ils restent sur une série de plusieurs défaites, dont la dernière à Bordeaux (0-3). Au contraire, les Rennais respirent la grande forme. Depuis le début de la saison, les Rouge et Noir sont rassurants. De quoi penser que le moment est enfin arrivé pour les hommes de Julien Stéphan de vaincre le signe indien à Dijon ? Réponse vendredi soir.