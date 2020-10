OM : Villas-Boas reçoit un conseil pour Dario Benedetto

Dario Benedetto est éteint à la pointe du secteur offensif de l’ OM depuis le début de la nouvelle saison. Christophe Jallet préconise un changement de système de jeu pour rendre le buteur de l'Olympique de Marseille performant à nouveau.

OM : Dario Benedetto actuellement dans le dur

Arrivé la saison dernière à l’ OM, Dario Benedetto a prouvé qu’il n’avait pas les jambes carrées. Il est parvenu à faire oublier le départ de Mario Balotelli. Malgré l’arrêt prématurée de la saison, l’Argentin a pu marquer 11 buts toutes compétitions confondues. Mais l’ancien attaquant de Boca Juniors est méconnaissable en ce début de saison 2020-2021. Il n’a pas encore inscrit le moindre but après 5 participations en 6 journées. Pire, le joueur de 30 ans est même de plus en plus transparent sur les pelouses et n’inspire aucune terreur aux défenses adverses. Christophe Jallet croit avoir trouvé la solution pour permettre au buteur olympien de retrouver son meilleur niveau.

Dimitri Payet repositionné derrière l’Argentin

« Il aurait plus de facilité à se créer des occasions dans le petit jeu, en remise, en déviation », a d'abord expliqué Christophe Jallet au micro de Téléfoot. Mais l’ancien latéral droit ne croit pas ce système capable de faire briller à nouveau le buteur de l' OM. L'ex-défenseur pense qu’ « un joueur comme Dimitri Payet derrière lui, ça serait plus facile » pour Dario Benedetto de retrouver le chemin des filets. En effet, Dimitri Payet est connu pour la qualité de ses passes et de ses centres. Or, dans l’actuel système de jeu mis en place par le coach de l' OM André Villas-Boas, Dario Benedetto « est esseulé » et des joueurs comme Morgan Sanson et Valentin Rongier ne lui apportent pas un soutien important. « Il reçoit le ballon jamais dans de bonnes conditions quasiment », a déploré Christophe Jallet.