LOSC – RC Lens : Vers un derby sans public à Pierre-Mauroy

Le choc entre le LOSC et le RC Lens prévu ce dimanche sera impacté par la Covid-19. Le derby du Nord entre les Dogues et les Sang et Or se jouera sans supporters.

Un derby LOSC – RC Lens à huis clos

Le LOSC espérait compter sur quelques supporters pour le choc qui l’attend dimanche. Les hommes de Christophe Galtier reçoivent le RC Lens en clôture de la 7e journée de Ligue 1. Mais la rencontre se jouera finalement sans public. Mercredi, Emmanuel Macron a annoncé l’entrée en vigueur d’un couvre-feu dans huit agglomérations (Grenoble, Lille, Lyon, Aix-Marseille, Montpellier, Rouen, Saint-Étienne et Toulouse) ainsi que dans la région Île-de-France de 21h à 6h. Programmé à 21h, le derby du Nord se jouera donc à huis clos. Une déception pour les Dogues qui attendaient le soutien de leur public pour en découdre avec leurs rivaux lensois. Lille et Lens pointent respectivement à la 2e et la 3e place avec le même nombre de points.

Un grand absent pour Galtier, hécatombe pour Haise

Outre son public, le LOSC devra également composer sans un joueur majeur de son effectif contre le RC Lens. Atteint de la Covid-19, le capitaine José Fonte va manquer la réception des Sang et Or à Pierre-Mauroy. Côté lensois, Franck Haise enregistre le forfait de quatre joueurs. Victime d’une entorse de la cheville, Ignatius Ganago va manquer le derby. Idem pour Seko Fofana qui se remet d’une rechute aux ischios-jambiers. Le coach de Lens a aussi annoncé qu’il ne prendra aucun risque avec Issiaga Sylla victime d’une « lésion importante » au mollet. Facundo Medina est pour sa part suspendu pour cette rencontre.