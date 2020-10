FC Barcelone : Bartomeu, dette, salaires, ça chauffe au Barça

Le FC Barcelone fait face à une sérieuse crise financière. Selon la presse espagnole, la direction du Barça envisage une nouvelle réduction des salaires de l’ensemble des employés du club, joueurs compris.

Barça, Crise : Vers une nouvelle réduction des salaires ?

L’année 2020 est décidemment à oublier pour le FC Barcelone. Sur le plan sportif, le Barça a terminé une saison blanche. Leader de Liga avant la suspension des compétitions, le club culé a laissé échapper le titre au Real Madrid. En Ligue des champions, l’aventure s’est arrêtée en quarts de finale pour la bande à Lionel Messi. Les Blaugranas ont de nouveau été humiliés (8-2) contre le Bayern Munich, futur vainqueur. Comme sur le terrain, Barcelone voit également rouge au niveau financier. Avec le coronavirus, le club avait été contraint de réduire les salaires de ses employés durant le confinement. Malgré la reprise des compétitions, le club catalan a une ardoise de 488 millions d’euros à effacer. Selon AS, la direction des Blaugranas envisage une baisse de 30% de tous les salaires pour éponger cette dette.

Un nouveau bras de fer inévitable à Barcelone ?

D’après la même source, le board catalan devra une fois de plus se heurter aux réticences de nombreux employés. Les joueurs avaient déjà accepté de diminuer leurs salaires de 70% en mars. Ils seront peu enclins à faire un nouveau sacrifice. Comme eux, le comité représentant les 540 salariés non sportifs du club est contre une nouvelle réduction. Surtout qu’il ne représente même pas 3% de la masse salariale du Barça. Le journal madrilène révèle que ce comité a déjà fait appel à un avocat de renom pour défendre ses droits. Avec les tensions de trésorerie et la possible destitution de Josep Maria Bartomeu, le FC Barcelone refait sa crise.