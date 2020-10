Stade rennais : Des inquiétudes pour le SRFC avant Dijon ?

Le Stade rennais se déplace vendredi sur la pelouse du Dijon FCO pour la 7e journée de Ligue 1. Mais avec la trêve internationale actuelle, les blessés et les suspensions, Julien Stéphan fait face à un véritable casse-tête.

Quel onze pour le Stade rennais contre Dijon ?

Leader du championnat, le Stade rennais affronte le Dijon FCO vendredi en ouverture de la 7e journée. Comme l’a souligné Julien Stéphan, ce déplacement s’annonce compliqué pour le SRFC. Le club breton reste sur quatre défaites lors de ces dernières visites à Gaston Gérard. C’est donc en terrain difficile que Rennes espère obtenir un bon résultat. Une mission d’autant plus ardue que le SRFC doit composer avec l’absence de certains éléments. Steven Nzonzi et Damien Da Silva sont suspendus pour cette rencontre. Blessés, Alfred Gomis, Gerzihno Nyamsi et James Léa-Siliki sont forfaits contre le DFCO. Nayef Aguerd, Jonas Martin et Romain Salin sont incertains. La présence d’autres internationaux comme Eduardo Camavinga, Jérémy Doku et Hamari Traoré est également une énigme.

Des surprises en vue pour Julien Stéphan contre Dijon ?

Alors que des titulaires sont incertains, quelques joueurs pourraient signer leur première avec le Stade rennais cette saison. Il s’agit notamment des recrues Daniele Rugani et Henrique Dalbert. Au placard depuis de longs mois, Clément Grenier pourrait aussi signer son retour à la compétition. La dernière apparition du milieu rennais en match officiel remonte au 28 janvier en Coupe de France contre le SCO. Comme indiqué par Julien Stéphan, la journée de jeudi permettra d’en savoir davantage sur le 11 potentiel contre Dijon.