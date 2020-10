PSG : Brésil, un gros point faible de Neymar Jr mis à nu

Muet lors du premier match du Brésil, Neymar Jr s’est rattrapé avec un triplé contre le Pérou mercredi. Grâce à sa performance, l’attaquant du PSG est désormais le deuxième meilleur buteur de l’histoire de la Seleçao. Pas de quoi ébahir Mathieu Valbuena.

Valbuena titille Neymar Jr après son record avec le Brésil

Neymar Jr entre un peu plus dans la légende de la Seleçao. Mercredi, l’attaquant du Paris Saint-Germain a signé un triplé contre le Pérou (4-2) lors des éliminatoires du Mondial 2022. Avec ses trois buts, le joueur de 28 ans est désormais le deuxième meilleur buteur de l’histoire de la sélection brésilienne. Avec 64 réalisations, il dépasse Ronaldo « El Fenomeno » Nazario et ses 62 pions. Malgré cette performance, Mathieu Valbuena estime que le crack parisien ne peut pas encore se mesurer à l’ancien Ballon d’Or. Pour le joueur de l’Olympiakos, la star du PSG n’a pas encore remporté de titre majeur et manque régulièrement les grands rendez-vous.

Ce qu’il manque à Neymar selon Valbuena

« Je pense que Neymar, ce qui lui manque, c’est de gagner des titres majeurs […] Il est très loin, à des années-lumière de Pelé et de Ronaldo […] S’il veut se rapprocher de ce genre de joueurs, il doit être beaucoup plus régulier et performant dans des gros matchs », a lâché l’ancien Marseillais sur RMC Sport. L’ancien Blaugrana a déjà soulevé quelques trophées avec son pays. Il a notamment remporté la Coupe des confédérations en 2013 et les JO en 2016. Il ne lui manque plus que la Copa America et la Coupe du monde pour étoffer son palmarès. À 28 ans, on peut dire que Neymar Jr a encore du temps pour soulever ces trophées. Il en dispose également pour battre Pelé et ses 77 buts sous le maillot auriverde. À condition qu’il soit régulier et épargné par ses blessures à répétition.