PSG Mercato : Le FC Barcelone prépare un mauvais tour à Paris

Le FC Barcelone est prêt à lancer l'offensive sur le PSG lors du prochain mercato et pourrait jouer un bien vilain tour à Paris et à son directeur sportif Leonardo. Le Barça n'a plus à attendre que quelques semaines pour passer à l'offensive.

Deux joueurs du PSG dans le viseur

Le club catalan a souvent eu dans le viseur des joueurs du PSG lors de chaque période de mercato : Neymar, bien sûr, que le FC Barcelone espère depuis longtemps faire revenir à la maison, mais aussi Thiago Silva, parti à Chelsea au mercato d'été, ou encore Marquinhos et Verratti, que le Barça n'a jamais su attirer. Mais, cette fois, le FC Barcelone pourrait jouer un vilain tour au PSG en récupérant deux Parisiens à prix dérisoire, voire gratuitement, selon ESPN. Et pas n'importe lesquels, puisqu'il s'agit de deux véritables cadres du vestiaire et de l'équipe de Thomas Tuchel.

Le PSG récupérerait... 0 euro !

En effet, le FC Barcelone s'intéresse beaucoup à deux joueurs qui seront en fin de contrat au PSG au terme de la saison 2020-2021. Ce qui signifie que l'équipe entraînée par Ronald Koeman pourrait les récupérer gratuitement, un coup dur pour Paris qui ne peut se priver de quelques liquidités. Il va donc falloir que les dirigeants du PSG, Leonardo en tête, s'assoient autour d'une table avec Angel Di Maria et Juan Bernat, car le Barça, si aucune prolongation n'est signée, pourrait commencer à discuter avec les deux joueurs dès le mois de janvier pour le mercato d'été. Si Angel Di Maria est en fin de parcours à Paris, âgé de 32 ans et de plus en plus bloqué par les autres atouts offensifs parisiens, Juan Bernat, à seulement 27 ans, a encore de beaux jours devant lui. Le voir quitter la capitale gratuitement serait un véritable coup dur et une excellente affaire de la part du FC Barcelone.