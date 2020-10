OM : L'ancien Marseillais Valbuena se lâche et critique Neymar

Auteur d'un triplé avec le Brésil en début de semaine, Neymar a dépassé Ronaldo dans la hiérarchie des buteurs du Brésil, mais pour l'ancien de l'OM et de l'OL Mathieu Valbuena, le joueur du PSG doit encore faire mieux pour entrer dans l'histoire.

L'ancien de l'OM tacle sèchement Neymar

Neymarcontinue de porter la sélection brésilienne sur ses épaules, avec un triplé inscrit contre le Pérou (4-2) qui lui a permis de passer devant la légende Ronaldo et de se placer en deuxième position dans le classement des meilleurs buteurs de l'histoire du Brésil (64 buts en 103 sélections), juste derrière l'illustre Pelé. Mais pour l'ancien joueur de l'OM Mathieu Valbuena, cela reste très insuffisant pour placer Neymar dans la liste des légendes brésiliennes. Selon Valbuena, qui s'est exprimé sur RMC, le joueur du PSG a encore du travail à faire pour devenir l'égal de Ronaldo et Pelé.

Neymar "à des années-lumière de Pelé"

Le Brésil a sorti des joueurs fantastiques, des légendes, a expliqué l'ancien de l'OM. Je pense que ce qu'il manque à Neymar, c'est de gagner des titres majeurs. Il n'a gagné qu'une Ligue des champions avec le FC Barcelone. Il n'a pas été performant quand on l'attendait en Ligue des champions, surtout en finale où il n'a pas été bon du tout. Il est très loin, à des années-lumière de Pelé et de Ronaldo. Il brille en Ligue 1, mais on n'attend pas de Neymar qu'il brille en Ligue 1. Mathieu Valbuena a donc conseillé à Neymar, pour se rapprocher de Pelé et Ronaldo, d'être "beaucoup plus régulier et performant dans les gros matches". Aucun mot de la part de l'ancien de l'OM sur la polémique des amplifications et des simulations de Neymar, qui a surgi de nouveau après son match face au Pérou, lui qui était pourtant spécialiste.