PSG : Le Brésilien Ronaldo envoie un message à Neymar

Neymar s’est positivement illustré lors du match entre le Brésil et le Pérou (4-2), comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde. Le triplé inscrit par l’attaquant brésilien du PSG lui a valu un message très élogieux de son compatriote Ronaldo.

Ronaldo très élogieux envers Neymar

Neymar a été le bourreau des Péruviens lors de Brésil - Pérou (4-2). La star du PSG a marqué 3 des 4 buts brésiliens inscrits au cours de la rencontre. Grâce à ce triplé, le Parisien de 28 ans est désormais détenteur d’un nouveau record. Il dépasse désormais Ronaldo au classement des meilleurs buteurs de la sélection du Brésil. De quoi susciter une grande admiration de ce dernier pour le joueur du Paris Saint-Germain. Dans un message posté sur Instagram, l’ancien joueur de 44 ans s’est fendu de propos très laudatifs pour l’attaquant parisien. « Le ciel est la limite ! Envole toi, mon grand ! Quelle belle histoire tu es en train d'écrire. Tu es un joueur complet et à chaque fois plus mûr. Je sais à quel point le maillot jaune est lourd à porter, avec la pression en dehors du terrain qui est parfois plus importante que celle du ballon. Continue à te fier à ton instinct, car ton talent t'appartient et personne ne peut te le voler. Tu as encore beaucoup de records à battre et de marques à laisser. Je suis fier de voir un Brésilien au sommet », a écrit Ronaldo.

Le joueur du PSG de retour dans le coeur des supporters brésiliens ?

C’est connu que les rapports entre Neymar et les supporters de la sélection brésilienne ne sont pas les plus chaleureux du monde. Les fans de la Séléçao reprochent notamment à la star du Paris Saint-Germain sa prestation transparente lors de l’élimination contre la Belgique en quart de finale de la Coupe du monde 2018, en Russie. Mais avec ce triplé dans un match comptant pour les éliminatoires de la prochaine Coupe du monde, il n’est pas exclu que la cote de Neymar remonte rapidement dans l’estime des supporters brésiliens.