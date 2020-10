Mercato : Les deux gros ratés du coach de l'OM Villas-Boas

L'entraîneur de l'OM, le Portugais André Villas-Boas, a vécu un mercato compliqué dans la cité phocéenne, ne voyant pas arriver les joueurs demandés pour la saison de Ligue 1 et de Ligue des champions à venir ou vivant des échecs de dernière minute.

Les mauvais souvenirs du coach de l'OM

Les rumeurs sont allées bon train durant ce mercato du côté de l'OM. Le club marseillais a tout d'abord tenté de se trouver un attaquant et croyait bien faire une affaire en recrutant le joueur du Stade Rennais M'Baye Niang. Mais le transfert a fini par capoter. Il a également vu partir plusieurs éléments de son équipe, dont le latéral Bouna Sarr, qui a signé, à la surprise générale, au Bayern Munich, ainsi que Maxime Lopez, parti découvrir l'Italie du côté de Sassuolo. Mais ce ne sont pas là les plus mauvais souvenirs mercato d'André Villas-Boas, qui a connu d'autres désagréments d'envergure dans sa carrière.

Deux loupés de dernière minute

Lors du temps qu'il a passé sur le banc de Tottenham, en Angleterre, l'actuel entraîneur de l'OM a connu deux mésaventures d'envergure. Il les a racontées au média britannique Copa90, en prenant soin de prévenir son ancien président à Tottenham, Daniel Levy : "Je crois qu'il ne va pas apprécier ce que je vais raconter. Nous avions Willian dans notre bureau. Nous avons regardé un match de Ligue des champions ensemble, il a quitté la pièce et il a signé avec Chelsea dans la soirée", en provenance, alors, de l'Anzhi Makhachkala. Mais ce n'est pas le seul raté des Spurs de Villas-Boas : "On a aussi raté Joao Moutinho (ancien de Monaco aujourd'hui à Wolverhampton) à cause d'un retard d'une minute lors d'un dernier jour de mercato." Entre les difficultés rencontrées à Tottenham et à l'OM, Villas-Boas n'est finalement pas vraiment dépaysé !