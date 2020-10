ASSE : Un ancien joueur plein de rancœur contre les Verts

Les relations sont parfois difficiles entre les ex et c'est le cas de l'ASSE et d'une de ses anciennes pépites, pour qui l'avenir semblait radieux mais que les Verts ont fini par devoir céder à la suite de plusieurs incompréhensions. Aujourd'hui, la rancœur reste tenace entre cet ancien de Saint-Etienne et le club qui l'a vu débuter.

Entre l'ASSE et lui, une longue incompréhension

Tout a débuté en 2011. L'ASSE accueille dans son centre de formation un jeune joueur de 14 ans au potentiel énorme. Tellement énorme qu'à la fin du mois d'août 2013, le minot signe son premier contrat professionnel et débute sous le maillot des Verts a seulement 16ans, 5 mois et 17 jours, faisant de lui le troisième plus jeune joueur de l'histoire de l'ASSE. Ce tout jeune footballeur en devenir n'est autre qu'Allan Saint-Maximim, dont l'aventure avec l'AS Saint-Etienne, qui a pris d'emblée des airs de conte de fées, a tourné vinaigre très rapidement.

Allan Saint-Maximin a, en effet, très vite pris la réputation d'un joueur difficile à cadrer, avec un caractère difficile à gérer et une très haute opinion de son niveau de jeu. Pas vraiment compatible avec son entraîneur de l'époque, Christophe Galtier. Quelques clashs et surtout une bonne dose d'incompréhension ont entraîné la séparation des deux parties, l'ASSE lui reprochant un manque flagrant de rigueur et de constance. Au mercato d'été de 2015, Allan Saint-Maximin quitte les Verts pour l'AS Monaco.

À nos actes manqués

La suite de la carrière d'Allan Saint-Maximin est parue comme jalonnée de ces incompréhensions, que cela soit avec ses clubs ou leurs supporters, ainsi qu'avec les médias. À Monaco, le joueur est prêté deux fois, prenant successivement la direction d'Hanovre en Allemagne, et de la Corse au SC Bastia. Pas conservé sur le Rocher, il rebondit à Nice (2017-2019) avant de débarquer en Angleterre, à Newcaslte, où il semble trouver un peu de stabilité.

Mercredi 14 octobre, Newcastle United a officialisé la prolongation de contrat d'Allan Saint-Maximin : il sera un joueur des Magpies jusqu'en 2026. L'occasion pour lui de faire un point sur sa carrière en déclarant : "J'ai joué pour beaucoup de clubs, Monaco, Nice, en Allemagne, mais Newcastle, je m'y sens chez moi. Dans tous les clubs où j'ai été, les fans m'ont aimé, mais pas comme ceux de Newcastle." Une omission ou un véritable acte manqué ? L'amertume de ne pas avoir pu concrétiser l'aventure avec l'ASSE semble régner et le joueur donne le sentiment d'une rancune tenace envers le club qui l'a vu débuter...