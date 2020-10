PSG : Neymar en fauteuil roulant ? Phrase choc d'un ex-coach

L'attitude de Neymar sur les terrains est souvent remise en cause par ses adversaires et détracteurs, le joueur du PSG, par ses dribbles incessants, est souvent victime de coups pouvant entraîner des blessures. Un ancien entraîneur aujourd'hui consultant estime que le Brésilien s'en sort bien.

Le n°10 du PSG "a encore des progrès à faire"

Avec son triplé inscrit contre le Pérou cette semaine, lors de la victoire du Brésil (4-2) dans une rencontre comptant pour les qualification à la Coupe du monde 2022, Neymar a dépassé Ronaldo dans la hiérarchie des meilleurs buteurs de la Seleçao. Avec 64 buts, il n'est plus devancé que par la légende Pelé. Mais pour certains, impossible de comparer le joueur du PSG avec la légende du football, vainqueur de trois Coupes du monde avec le Brésil. L'attitude de Neymar est, selon plusieurs observateurs, la raison première qui place le Parisien loin des autres légendes du football brésilien.

On se souvient notamment d'un match de Coupe de la Ligue entre le PSG et Strasbourg, qui avait vu Neymar sortir blessé et manquer des matches décisifs de Ligue des champions. Le coach alsacien, Thierry Laurey, a évoqué à plusieurs reprises l'attitude du joueur, estimant qu'il avait "un comportement discutable", ajoutant : "Dans le foot, il faut aussi parfois de la simplicité et du respect (...) J'avais aussi expliqué qu'il était normal qu'il puisse prendre des coups." Des critiques qui reviennent souvent dans la bouche des adversaires de l'attaquant du PSG.

"À l'époque de Pelé, il finit en fauteuil roulant"

Contre le Pérou, Neymar a de nouveau fait face aux critiques car, malgré ses trois buts, dont deux penalties qu'il a lui-même obtenus, il a de nouveau abusé des amplifications et des simulations lors de duels avec ses adversaires. Pour Rolland Courbis, ancien entraîneur de l'OM, du Stade Rennais et de Montpellier, aujourd'hui consultant pour RMC, "Neymar, à l'époque de Pelé dans les années 60, il finit en fauteuil roulant !" Courbis a ajouté qu'il n'avait "jamais vu Pelé chambrer ou vouloir ridiculiser quelqu'un. Il a encore des progrès à faire." Des propos qui font écho à ceux tenus par Mathieu Valbuena sur la même antenne.

Rolland Courbis a tenu à donner un conseil à Neymar, qui pourrait également lui servir au PSG : "J'espère que l'entraîneur et le sélectionneur cherchent à lui faire comprendre qu'il ne peut pas faire un exploit à chaque fois qu'il touche le ballon. Cela évitera certaines blessures." Comme celle qui l'avait tenu éloigné des terrains de longues semaines, lui faisant manquer des rencontres décisives en Ligue des champions.