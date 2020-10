PSG : C'est l'hécatombe avant la Ligue des champions !

Le PSG affronte Manchester United pour ses débuts cette saison en Ligue des champions, mais Thomas Tuchel craint déjà de devoir composer avec de nombreux absents pour le match contre les Red Devils, et pas des moindres : des cadres de l'équipe vont devoir céder leur place.

Le PSG très diminué face à Manchester United

Finaliste du dernier exercice, le PSG fait son entrée dans cette mouture inédite de la Ligue des champions version 2020-2021 mardi 20 octobre (21 h), au Parc des Princes, contre Manchester United. Un mauvais souvenir pour les Parisiens, que les Red Devils avaient éliminé en huitième de finale de l'édition 2018-2019, après un nouvel improbable scénario qui avait vu les Mancuniens s'imposer 3-1 à Paris au retour, se qualifiant malgré une défaite (0-2) à domicile au match aller. Une remontada de plus, humiliante, que les supporters du PSG ne sont pas prêts d'oublier. D'où l'inquiétude qui s'empare d'eux, à quelques jours de ce choc du groupe H, à l'évocation des joueurs blessés, d'ores et déjà forfait ou incertains, dans l'effectif de Thomas Tuchel.

Icardi forfait, interrogation pour plusieurs cadres

L'entraîneur allemand du Paris SG, Thomas Tuchel, a fait le point ce jeudi en conférence de presse, à la veille du déplacement des champions de France sur la pelouse des crocodiles de Nîmes. Et à l'évocation de la liste des éventuels absents contre Manchester United, il y a de quoi s'inquiéter. Le technicien allemand a d'ores et déjà annoncé le forfait de Mauro Icardi, touche "au ligament interne du genou" mercredi dernier. Il manquera sans aucun doute les deux rencontres à venir. Il en va de même pour le défenseur latéral Thilo Kehrer, également touché et absent "quelques semaines". Enfin, trois joueurs sont incertains et leur absence risque de très fortement peser sur le duel opposant le PSG à United. En effet, Julian Draxler, Marco Verratti et Marquinhos devraient être mis au repos contre Nîmes mais restent tous les trois très incertains pour la Ligue des champions. Les absences de Verratti et Marquinhos, touché avec le Brésil, seraient une vraie épine dans le pied du PSG et une bénédiction pour les Red Devils.