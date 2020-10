FC Metz : Énorme coup dur avec la grave blessure d'un cadre

Le FC Metz continue à jouer de malchance et vient de perdre l'un de ses meilleurs éléments, gravement touché au genou. Les Grenats, 15es de Ligue 1, vont devoir rapidement trouver une solution pour pallier cette absence longue durée, nouveau coup dur dans une saison qui vient pourtant de commencer.

Le FC Metz a la poisse

C'est sans doute la pire nouvelle que pouvait recevoir les supporters du FC Metz en ce moment. Quinzièmes de Ligue 1, les Messins, après des premiers matches mal payés cette saison en Ligue 1, commençaient à sortir la tête de l'eau. L'événement survenu ce jeudi 15 octobre leur replonge la tête sous l'eau avec la grave blessure d'un des cadres de l'équipe, tout juste reprise par Frédéric Antonetti. Le tout quelques jours seulement après la fermeture du mercato, obligeant quasiment de facto au FC Metz d'aller à la pêche au joker médical. Un énième problème pour les Lorrains, qui ne demandaient pas ça, après une fin de mercato douloureuse pour les supporters qui ont vu un autre élément important de l'équipe, Habib Diallo, prendre la direction du rival Strasbourg à la toute fin de la fenêtre des transferts.

Qui va marquer désormais ?

Ce jeudi après-midi, les supporters grenats ont donc appris la terrible nouvelle par l'intermédiaire d'un communiqué du club. Il annonce en substance la grave blessure du buteur du FC Metz Ibrahima Niane. L'actuel meilleur buteur du club, mais aussi de Ligue 1, s'est rompu les ligaments croisés du genou mercredi. Niane sera écarté des terrains pour une durée indéterminée, mais qui devrait se compter en très longs mois. L'international U20 sénégalais a déjà inscrit six buts cette saison, dont son premier triplé parmi l'élite lors de la victoire messine face à Lorient (3-1). Un nouvel énorme coup dur pour le FC Metz et pour Frédéric Antonetti, qui fêtait pourtant son retour sur le banc lorrain, en lieu et place de Vincent Hognon, après une terrible épreuve personnelle. Gageons que cette dernière nouvelle est l'ultime coup de Trafalgar que le FC Metz et ses supporters auront à subir cette saison.