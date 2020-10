OL Mercato : Une menace toujours présente pour Rudi Garcia

Il a besoin de tous ses cadres pour atteindre l’objectif que Jean-Michel Aulas lui a imposé, à savoir le podium final de Ligue 1 pour l'OL. Pourtant, Rudi Garcia ne serait toujours pas à l’abri du départ d’un joueur clé de Lyon. Le transfert pourrait être conclu lors du mercato de janvier.

OL : un cadre de Rudi Garcia sur le départ en janvier ?

Absent en Europe cette saison, l’OL a un calendrier allégé par rapport à ses concurrents directs dans la course au podium final de Ligue 1. Si le président lyonnais Jean-Michel Aulas n’apprécie pas cette absence en Europe, il attend en revanche que l’Olympique Lyonnais finisse sur le podium de Ligue 1. Une mission que Rudi Garcia voudrait atteindre avec l’ensemble de ses cadres (Memphis Depay, Moussa Dembélé, Houssem Aouar…). Or, si ces derniers sont restés lors du mercato estival, malgré de nombreux intérêts, la donne pourrait changer en janvier. Visé par plusieurs clubs lors du mercato estival, le jeune milieu de terrain de l’ OL n’a pas bougé, faute d’offre suffisante. Mais selon les informations de Calciomercato, la Juventus Turin n’aurait rien perdu de son intention de signer Houssem Aouar et envisage de revenir à la charge en janvier.

Quelle offre des Turinois pour le Lyonnais ?

Jean-Michel Aulas n’est pas opposé à un départ de Houssem Aouar, n’en déplaise à Rudi Garcia. Mais le dirigeant rhodanien n’est pas prêt à brader sa pépite. Pour signer le jeune prodige olympien, la Juventus Turin devrait débourser 50 millions d’euros. Un prix que les recruteurs turinois ne seraient toutefois pas disposés à payer. Dans ces conditions, on ne voit pas les dirigeants de l’OL céder l’international français, sous contrat jusqu’en juin 2023. Mais un échec de la piste turinoise ne serait toutefois pas la fin de toutes possibilités de voir le joueur quitter l’Olympique Lyonnais en janvier. En effet, un autre prétendant de poids, à savoir Manchester City, pourrait profiter d’un échec du concurrent italien pour attirer le jeune Lyonnais. Le mercato hivernal pourrait être mouvementé pour Houssem Aouar, au grand de Rudi Garcia…