LOSC - RC Lens : Le derby entre Lillois et Lensois à huis clos

Le derby entre le LOSC et le RC Lens, dimanche en Ligue 1, promettait d'être bouillant, il ne se jouera finalement devant aucun spectateur, la faute au Covid-19, aux restrictions sanitaires et au couvre-feu qui débute dans l'agglomération lilloise samedi 17 octobre.

Au Nord, c'était le huis clos...

Les supporters du LOSC et du RC Lens vont de déception en déception avec ce derby du Nord, pourtant tant attendu en Ligue 1, dont ils avaient été privés depuis la saison 2014-2015. Les fans savaient pertinemment qu'en raison de l'épidémie de Covid-19, il serait impossible de remplir le stade Pierre-Mauroy de Lille, dimanche, pour le compte de la 7e journée de Ligue 1. Mais ils espéraient néanmoins être 5000 à prendre place dans les travées de l'enceinte, limite fixée par la jauge sanitaire. En début de semaine, une première mauvaise nouvelle est venue éteindre l'enthousiasme des supporters, qui avaient gentiment commencé à se chambrer, avec la réduction de la jauge à 1000 places disponibles seulement.

LOSC - RC Lens sans supporters, un derby bien fade

Ce mercredi 14 octobre, l'intervention du président de la République, Emmanuel Macron, a fait craindre le pire aux supporters lensois et lillois. L'Etat a effectivement placé la ville dans Lille dans la liste des agglomérations qui auront à respecter un couvre-feu à 21 h à partir du samedi 17 octobre. Le derby entre le LOSC et le RC Lens, prévu dimanche à 21 h, risquait de tomber sous la coupe de cette décision.

C'est exactement ce qu'il s'est passé ce jeudi : le LOSC a annoncé que le match face aux Sang et Or se déroulerait finalement à huis clos, partageant "l'immense frustration et la tristesse de ne pouvoir réunir son public dans ce derby". Le couvre-feu en vigueur pour six semaines, deux autres rencontres du Losc pourraient se dérouler dans les mêmes conditions : Lille - Celtic Glasgow le 29 octobre et Lille - OM, le 1er novembre.