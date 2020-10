OM - Bordeaux : Le message de Jordan Amavi à Ben Arfa

Jordan Amavi devrait être l’adversaire direct de Hatem Ben Arfa lors du match OM - Girondins de Bordeaux samedi (21h) à l’occasion de la 7e journée de Ligue 1. Le défenseur marseillais s’enflamme pour le duel qui se profile à l'horizon avec l’attaquant bordelais.

OM : Ce que dit Jordan Amavi de Hatem Ben Arfa

Le choc entre l’ OM et les Girondins de Bordeaux va probablement donner lieu à un match dans le match entre le latéral gauche marseillais Jordan Amavi et le milieu offensif bordelais Hatem Ben Arfa. Pour ce qui pourrait être son premier match sous les couleurs Girondines qu’il a rejoint après la fermeture du mercato estival, l’ancien joueur de Valladolid (Liga) devrait rassurer ses nouveaux coéquipiers et les supporters sur la pelouse de l’Orange Vélodrome. Pour Jordan Amavi, qui pourrait être chargé de le marquer de près, Hatem Ben Arfa est « un très bon joueur », dont les qualités sont connues. « On sait de quoi il est capable, c’est bien pour Bordeaux, c’est bien qu’il ait retrouvé un club ».

L’OM y croit face aux Girondins de Bordeaux

Mais Hatem Ben Arfa doit s'attendre à une grosse adversité avec Jordan Amavi. En effet, l’ancien milieu offensif parisien a beau être un joueur talentueux, l’Olympique de Marseille est déterminé à faire un résultat face aux Girondins de Bordeaux. « Hatem ou pas on sait ce qu’il y a à faire », a prévenu l’ancien défenseur d’Aston Villa ce jeudi en conférence de presse. Pour rappel, les hommes d’André Villas-Boas restent sur trois matchs nuls de suite en Ligue 1, contre le LOSC, le FC Metz et l’OL, sur le même score (1-1). Les Olympiens voudraient donc profiter de la prochaine journée pour se relancer face à des Bordelais timorés en ce début de saison, mais qui pourraient désormais compter sur Hatem Ben Arfa…