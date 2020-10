ASSE Mercato : Panagiotis Retsos met la pression sur Puel

En quête d’un remplaçant à Wesley Fofana, l’ ASSE a recruté Panagiotis Retsos dans le cadre d’un prêt avec option d’achat. Le défenseur grec s’inscrit dans la durée avec Saint-Étienne et espère aller au-delà de sa pige chez les Verts.

Panagiotis Retsos voit grand pour son avenir à l’ ASSE

Claude Puel a perdu un jeune défenseur prometteur cet été en la personne de Wesley Fofana. Leicester a sorti son chéquier pour s’offrir le joueur de 19 ans. Les Foxes ont déboursé 35 millions d’euros pour signer le titi stéphanois. Pour compenser ce départ, la direction des Verts a tenté d’obtenir un nouveau prêt de William Saliba. Mais au final, elle s’est contentée de Panagiotis Retsos. Le défenseur grec est prêté cette saison avec option d’achat au club du Forez par le Bayer Leverkusen. Interrogé par Le Progrès, le défenseur central espère répondre aux attentes du coach de l’AS Saint-Étienne. L’idée pour lui étant d’étendre son bail le plus longtemps possible avec les Verts.

La première pour Retsos contre l’OGC Nice ?

Panagiotis Retsos ne veut pas se contenter d’un prêt à l’ ASSE. « C’est un club qui fait confiance aux jeunes joueurs et c’est une chance pour moi de savoir que je peux progresser dans ces conditions-là. Je me sens à 100 %. J’ai choisi cette équipe parce que je crois que je peux jouer ici. Je ne suis pas là juste pour six mois. Je veux rester, m’installer, m’améliorer et aider l’équipe », a confié le joueur formé à l’Olympiakos. L’international U21 grec pourrait signer sa première apparition sous le maillot des Verts dimanche lors de la réception de l’OGC Nice. Les hommes de Claude Puel vont tenter de renouer avec le succès. L’AS Saint-Étienne reste sur trois matchs sans victoire en championnat.