Barça : Déjà une mauvaise nouvelle pour Miralem Pjanic

La trêve internationale a laissé des traces au Barça. Engagé en Ligue des Nations avec la Bosnie, Miralem Pjanic s’est blessé au dos. Sa présence est incertaine pour le match contre Getafe.

Un Barça sans Pjanic contre Getafe ?

Les mauvaises nouvelles affluent pour le FC Barcelone. En proie à des difficultés financières, la direction du Barça entend réduire les salaires de tous ses employés. Une décision qui est loin de faire l’unanimité et va engendrer de nouvelles tensions entre les joueurs et la direction du club. Sur le terrain, les nouvelles ne sont pas bonnes non plus pour les Blaugranas. En déplacement sur la pelouse de Getafe samedi, le vice-champion d’Espagne devrait se passer des services de Miralem Pjanic. Le milieu de terrain bosnien recruté cet été s’est blessé durant la trêve internationale. Le joueur de 30 ans a été touché au dos contre la Pologne en Ligue des Nations. La nature de sa blessure et sa durée d’indisponibilité sont pour le moment inconnues.

Deux autres coups durs pour Koeman

Pour ce déplacement à Getafe, le Barça devra également se passer de ses latéraux Junior Firpo et Jordi Alba. Les deux arrières gauches ne sont pas encore remis de leurs gênes aux ischios-jambiers. En Liga, les Blaugranas restent sur un nul contre le FC Séville (1-1). Les hommes de Ronald Koeman ne pointent qu’à la 5e place après 3 matchs de championnat. Avec les grands rendez-vous qui arrivent, notamment le Clasico (le 24 octobre) et le choc contre la Juventus (le 28), le technicien néerlandais espère récupérer ses blessés à temps.