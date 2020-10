OM Mercato : Morgan Sanson s'exprime sur son refus de partir

Annoncé sur le départ lors de la dernière fenêtre des transferts, Morgan Sanson est finalement resté à l’OM. Le milieu de terrain a expliqué pourquoi il a refusé de quitter l’Olympique de Marseille.

Zénit, Morgan Sanson sort la raison de son refus

Suite à la pandémie de coronavirus et les soucis liés aux versements des droits TV, les finances de l’OM sont encore au rouge. La direction de l’Olympique de Marseille espérait réaliser certaines ventes pour renflouer ses caisses. Morgan Sanson était d’ailleurs proche de quitter le club phocéen. Le milieu de terrain de 26 ans était notamment courtisé par les Russes du Zénit Saint-Pétersbourg. Mais l’ancien montpelliérain n’était pas ouvert à un départ de Marseille, encore moins vers la Russie. Le joueur est revenu sur son refus de partir. « J’étais venu chercher la Ligue des champions en signant à l’OM. Pourquoi partir à ce moment-là ? Même si je suis déçu de ne pas la découvrir devant le public de l’OM », a confié le milieu au micro de RMC Sport.

Le public, seule déception de Sanson

En restant à l’OM, Morgan Sanson va donc réaliser un rêve. Mais comme il le révèle, ce sera compliqué pour le club de jouer sans son public. « On a fait une préparation pour la Champions League. Maintenant, on y est, on va voir. Mais ce contexte est en train de tuer le foot. Quand à la 85e tu as une course à faire et que le public te pousse, tu la fais sans même t’en rendre compte », a expliqué le milieu de terrain. Pour rappel, la campagne européenne de Marseille va débuter mercredi contre l’Olympiakos. Les hommes d’André Villas-Boas affronteront également Manchester City et le FC Porto en poules.