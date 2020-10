LOSC : Un grand renfort de retour pour le derby contre Lens ?

Le LOSC joue gros dimanche avec la réception du RC Lens. Pour ce derby, le Lille OSC entend récupérer José Fonte. Le capitaine lillois avait été contrôlé positif à la Covid-19.

José Fonte de retour pour LOSC – RC Lens ?

La trêve internationale a impacté la sélection portugaise. Quelques protégés du sélectionneur Fernando Santos ont en effet contracté le coronavirus. Comme Cristiano Ronaldo et Anthony Lopes, José Fonte avait également été testé positif à la Covid-19. S’il a manqué les trois rencontres de son pays durant la trêve, le LOSC espère son retour pour le derby contre le RC Lens. Les deux formations doivent s’affronter dimanche à Pierre-Mauroy. Pour La Voix du Nord, Lille fait tout pour compter sur son capitaine contre les Sang et Or. Le journal régional révèle ainsi que le Portugais dispose d’un espace personnel où il s’entretient au domaine de Luchin. Fonte étant asymptomatique, les Dogues veulent lui faire passer des tests cardiaques pour qu’il retrouve ses coéquipiers à l’entraînement. Le club veut également obtenir l’aval de la Commission Covid-19 de la LFP pour qu’il retrouve les pelouses.

Un plan B en cas d’absence de Fonte

Pour le journal, le LOSC n’exclut pas une absence de José Fonte contre le RC Lens. À défaut de compter sur Fonte, Christophe Galtier pourrait aligner Adama Soumaoro face aux Sang et Or. Longtemps annoncé sur le départ, le défenseur central n’a pas quitté Lille au mercato. Le joueur de 28 ans pourrait signer sa première apparition de la saison dimanche. Il n’a plus disputé de match officiel avec son club formateur depuis le 18 janvier.