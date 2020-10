OM Mercato : Succession de Villas-Boas, une cible se prononce

En fin de contrat en juin prochain, André Villas-Boas ne semble pas chaud pour prolonger sur le banc de l’ OM. Son adjoint Ricardo Carvalho est-il prêt à être l’entraîneur de l’Olympique de Marseille en cas de départ de son compatriote portugais ?

OM : Ricardo Carvalho pas chaud pour succéder à André Villas-Boas

Mécontent du départ d’Andoni Zubizarreta, l’homme grâce à qui il a été nommé sur le banc de l’ OM fin mai 2019, André Villas-Boas voulait partir cet été. Le technicien portugais est finalement resté. Mais il a ensuite refusé de prolonger son contrat qui finit en juin 2021. Cette décision porte à croire qu’il va quitter l’Olympique de Marseille à la fin de son contrat. Les recruteurs marseillais devraient alors trouver un autre entraîneur. Interrogé sur la possibilité de succéder à son compatriote, son adjoint Ricardo Carvalho a été très clair. « Si André avait pris la décision de partir, je l'aurais suivi », a répondu l’ancien défenseur central de l’AS Monaco dans La Provence. Ricardo Carvalho est toutefois heureux d’être resté à l’ OM, car son fils joue dans l’équipe U16 et que sa famille vit avec lui dans la cité phocéenne. L’ex-joueur du Real Madrid n’a aucune intention de succéder à André Villas-Boas parce qu’il est convaincu qu’il n’a pas encore le niveau pour être entraîneur. « Quand je vois André entraîner, je me dis que je n'ai pas le niveau, il faut tout contrôler », a-t-il avoué avant d’ajouter : « Honnêtement, je ne veux pas devenir entraîneur numéro un. Je veux bien faire mon rôle d'adjoint, déjà. »

D’ailleurs, Ricardo Carvalho estime que ce n’est pas le moment d'évoquer son avenir, comme il l’a expliqué jeudi dans "Top of the Foot". L’ex-taulier de Chelsea rappelle que l’ OM « a des très bons joueurs qui sont en fin de contrat (comme Thauvin ou Amavi, ndlr), et la priorité c’est de trouver une solution pour eux », et non pour lui qui veut « regarder ce qu’il va se passer ». Mais l’adjoint d’André Villas-Boas ne refuserait pas de prolonger, car il souhaite entraîner jusqu’en 2024. Après cette date, il envisage de passer à « d’autres choses ». Enfin, l’ancien défenseur central de la sélection portugaise « remercie en tout cas le président pour son intérêt ».

Qui pour pour succéder à André Villas-Boas ?

Les recruteurs de l’ OM avaient tenté de trouver un autre entraîneur en fin de saison dernière, alors qu’André Villas-Boas menaçait de partir. Plusieurs pistes avaient été évoquées. Mais le nom régulièrement cité était celui de Christophe Galtier, patron du banc du LOSC. Selon certaines rumeurs, les deux parties avaient même entamé des négociations. Des rumeurs qui avaient suffisamment inquiété le président lillois Gerard Lopez au point de le convaincre de convoquer le coach pour qu’il s’explique. Christophe Galtier s’est dépêché de rassurer le dirigeant luxembourgeois et André Villas-Boas n’a plus abandonné l’Olympique de Marseille…