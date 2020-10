PSG Mercato : Un nouveau club entre dans la danse pour Mbappé

La lutte pour s'offrir les services de l'attaquant du PSG, Kylian Mbappé, entre les grands clubs d'Europe va être rude lors du mercato 2021. Le Real Madrid a fait du joueur de l'équipe de France sa priorité, mais Liverpool et la Juventus ont aussi déclaré leur intérêt. Et ils vont devoir se frotter à un autre club mythique, qui vient d'entrer sérieusement dans la danse.

Kylian Mbappé du PSG vers l'Espagne ?

L'Europe n'a d'yeux que pour Kylian Mbappé. Le joueur du PSG attire tous les regards et toutes les convoitises et les grands clubs d'Europe déclarent tour à tour leur intérêt en vue du mercato estival de 2021, prochaine période clé pour espérer convaincre l'attaquant des Bleus de quitter Paris. La volonté du Real Madrid de faire venir la pépite française n'est plus un secret. Zinédine Zidane est très intéressé par le profil du joueur et le président de la Maison Blanche, Florentino Pérez, veut reconstruire une équipe galactique la saison prochaine, avec également le Rennais Eduardo Camavinga dans le viseur. Liverpool et la Juventus sont aussi sur le coup et voudraient frapper un grand coup lors du prochain mercato. La Juve, qui court après la Ligue des champions, verrait d'un bon œil le recrutement du buteur du PSG.

Le Real Madrid connait bien son rival

Mais un nouveau club risque d'entrer très sérieusement dans la course à la signature de Kylian Mbappé. Le FC Barcelone ne compte pas laisser son grand rival madrilène s'emparer si facilement de la pépite française, et le jeu des présidents qui va avoir lieu au Barça va changer la donne. Victor Font, qui pourrait succéder à l'actuel président Josep Maria Bartomeu, a fait de Kylian Mbappé sa priorité et un argument de campagne. Selon le quotidien sportif espagnol AS, Victor Fonte n'aurait pas attendu d'être élu pour prendre contact avec l'entourage du PSG. Une anticipation qui pourrait bien faire tourner les choses en faveur de FC Barcelone qui, si Victor Font venait à être élu, pourrait avoir un coup d'avance, au prochain mercato, sur ses concurrents pour de futures négociations avec le Paris SG en obtenant un accord du joueur. Il ne resterait alors plus qu'à convaincre le PSG, avec un gros chèque en guise d'argument et peut-être quelques joueurs inclus dans le deal, qui prendraient la direction de Paris en échange de Mbappé.